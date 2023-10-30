〈財經主筆室〉雙11及黑色購物節陸續登場　買氣成全球經濟前景觀察指標

每年11月除了雙11購物節外，另一受矚目焦點就屬「 黑色星期五」購物節了！兩大購物節銷售業績表現，反映民眾對經濟前景的真實看法， 也演變成美中兩大經濟體發展前景的重要參考指標， 想知道明年世界經濟景氣如何？就看看兩大購物節今年表現吧！

「雙11」是中國的網購節日，通常在每年的11月11日舉行，「 雙十一」也稱為「光棍節」，是源自中國阿里巴巴旗下購物網站在2 009年11月11日舉辦的「淘寶商城促銷日」。現在， 雙十一已演變成各行業一年一度的購物活動， 也已經成為全球最大的網購活動之一， 這個節日也是中國經濟的重要組成部分之一， 更影響全球零售業的消費。

往年雙11各電商都會盛大舉辦活重及高調發佈銷售業績，但從20 21年起，或許是遇到中國當局以違反《反壟斷法》 為由開罰業者，加上中國消費者協會也出言提醒消費者勿迷信低價， 天貓等電商業者做法轉趨低調。

2022年，天貓更是取消雙十一線下晚會，拼多多、 蘇寧等電商也不再和電視台合作舉辦， 其他舉辦的晚會無論從晚會規格、卡司陣容和熱度上均有縮水。 外界分析指出，電商淡化「雙十一」， 可能與中共總書記習近平在二十大中要求年輕一代要繼承和發揚吃苦 耐勞、自力更生、艱苦奮鬥精神，倡導「勤儉節約」有關。

2022年中國兩大電商平台龍頭天貓、京東均未公布成交總額。 天貓僅表示與2021年持平，京東則指「超越行業增速」。 據統計，2021年天貓總交易額為人民幣5,403億元（ 約新台幣2兆3,633億元），年增率僅8.45%，但遠低於2 020年的26%；而京東去年的總交易額為3,491億元。

銷售數字常常是雙11最受關注的部分，但在亮眼的數字背后，雙1 1為社會經濟帶來的意義遠超過數字本身， 數字經濟也體現在實際經濟的現況。2021及2022年兩年雙1 1的表現似乎已不如過去， 也實際反映中國這兩年經濟表現不佳的事實。

黑色星期五(Black Friday)的由來源自美國，又稱黑五， 為什麼稱作黑色星期五？ 這是美國感恩節之後的週五非正式的名稱， 這個詞在最近十幾年才廣泛使用。「黑色星期五」 被看作是每年業聖誕銷售業績的晴雨表， 也是一年中各個商家最看重兼最繁忙的日子之一， 目前已成為美國一年中最大規模的購物促銷活動之一。

每年11月從感恩節到12月25日的耶誕節， 是美國的傳統購物旺季，銷售額通常就占零售商全年營收的20%。 美國零售聯合會(National Retail Federation，NRF)去年的一項統計， 去年年終購物季，包括網購和實體商店的美國整體零售額達9, 426億美元至9,604億美元，比2021年同期成長6%至8 %，增幅低於2021年的13.5%及2020年的9.3%。美 國財政部長葉倫最近表示，美國經濟目前處於軟著陸。而過去2年美 國黑五購物節表現結果，與葉倫指美國經濟處於軟著陸，頗為符合。

根據IMF報告，2022年全球前10大經濟體依序為美國、 中國、歐盟、日本、德國、印度、英國、法國、加拿大、俄羅斯、 義大利。中國於2009年度超越日本成為全球第二大經濟體後， 至今都穩居全球第二名寶座，美國及中國兩大經濟體的經濟好壞， 對全球經濟影響當然十分巨大。

每年中國的雙11及美國黑五購物節，目前已成為全球機構法人、 外資及市場投資人對於美中兩大經濟體消費者的支出、 經濟健康狀況等的重要觀察指標。

尤其，就當華爾街專家預測美國經濟將陷入衰退，但美國在營建、 消費者支出等方面出現強勁表現，打破這些悲觀看法， 讓人摸不著頭緒。

儘管中國公布今年第三季 GDP 年增幅達到 4.9%， 看似中國經濟已轉暖？但IMF認為， 中國未來四年的平均年成長率僅為4%， 這使得中國擺脫債務泥潭的難度增加，華爾街日報更一再警告： 金融大風暴的可能，越來越高。

既然各界對全球經濟未來走勢看法不一，即將到來的雙11及黑色購物 節，無疑就是景氣好壞的最好觀察指標。畢竟， 成交金額的多寡無疑是一個明顯的信號， 對於經濟的變化具有參考指標的意義， 實際銷售業績及各類產品銷售的消長，也代表著消費趨勢的改變， 對未來經濟發展帶來更多的思考及改變的參考。