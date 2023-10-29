〈時評〉逐步全面加強禁菸 台灣應該做

全球「無菸世代」來臨，台灣菸害依舊，肺癌蟬聯42年癌症之首，每年奪走1萬多條人命，健保年付150億元代價，菸商卻透過添加香料，製造加味菸，吸引年輕人沉溺，政府應跟上全球禁菸脚步，漸進禁菸，保障國人健康。

英國首相蘇納克今年10月4日表示，將透過立法逐年提高合法吸菸年齡，現已規定年滿14歲者，將終身不得合法購菸，措施強硬，無討論空間。「無菸世代」法案正快速成為世界各主要國家共識，

台灣肺癌每年死亡10,400人，菸商為吸引年輕人吸菸，在香菸中添加香料，讓使用者產生愉悅感，誤以為危害較小，而逐漸成癮，終致無法擺脫菸害。台灣110年青少年吸煙，每10人就有4人使用加味菸。

令人警惕的是，國中女生使用加味菸為57.2%，高於男生的20.6%，高中職女生為60.7%，高於男生的35.8%。綜合統計111年18歲以上國人吸菸使用加味菸的比率，達18.2%，比前一年度的15.6%，增加一成以上。女性使用加味菸的比率達43.8%，大幅高於男性的14.3%。

管制加味菸品是各國的共識，世界衞生組織菸草控制框架公約實施準則第9、第10條建議，應限制菸品中加入可口性，具有著色性能，可讓人感到有健康效益或活力有關的成分。歐盟、美、加、英等先進國家對加味菸，都開始管制。

美國Surgeon General Report 報告指出，菸品是青少年的「入門毒品」，也是青少年第一次使用的成癮物質，即使吸食1、2支菸品都會成癮，尼古丁影響青少年大腦結構，使青少年更容易受到非法藥物的引誘，吸菸青少年濫用非法藥物是正常人的13倍。法務部調查發現，收容人入矯正機關執行前，吸菸率高達91.6%。

台灣平均每25分鐘就有一人死於菸害，香菸中有超過7千多種化學物質，其中93種成分會致癌，又有15種被世界衞生組織列為第一級致癌物，國中生吸煙率為5％，高中職學生吸菸率為11.5%，青少年第一次吸菸年齡介於12至13歲，以國小5、6年級最多，發育期間受到香菸毒害，後遺症嚴重。

全球無菸世代來臨，新加坡、馬來西亞的禁菸政策，嚴禁在特定吸菸區以外的地方抽菸，吸菸區有菸灰缸和垃圾桶。新加坡部分街道如烏節路的餐飲場所，已全部禁菸。馬來西亞所有餐廳、咖啡店、露天小販，路邊攤全面禁菸，違反禁菸令將重罰約新台幣1萬5千元。

香港政府訂2009年以後出生的人士為「無菸世代」，該年齡群組終身不能買菸，紐西蘭、澳洲都立法強制要求2030年以前，吸菸率降低至5％以下，香菸中的尼古丁被要求大幅減少，並要從一般零售店杜絕香菸，美國麻州已通過禁止2000年1月1日以後出生的人民購買香菸。

台灣每年健保用在肺癌費用，高居首位，達到150億元，患者每人每年治療自付額也高達169萬元，不論對吸菸當事人或健保，都構成沈重負擔，並直接危害全民健康。

「無菸世代」是國際趨勢，但台灣各超商、百貨公司或零售點，購菸仍容易，應限制香菸買賣處所，並應調整吸菸場所，比照先進國家，例外容許吸煙之室外場所，嚴限範圍。另青少年世代開始終身禁止合法購菸，逐步推動，期能邁向全面禁菸，保護國人健康目標。