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日本箱根旅宿業解決缺工逆向操作　「員工排班」優先於住房率

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/29 20:21
日本神奈川縣箱根旅館（示意圖／pixabay_<a href="https://pixabay.com/users/castlefilm-24526699/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6825389">castlefilm</a>）

日本神奈川縣箱根旅館（示意圖／pixabay_castlefilm

疫情趨緩後日本觀光業復甦，但卻也帶來缺工問題，因此有旅館為了留住員工反向操作，配合員工上班時間決定開放訂房間數。

日本神奈川縣箱根為溫泉度假勝地，離東京新宿站僅90分鐘車，2022年就有1736萬人次造訪，與2021年相比成長3成，但旅宿業因缺工問題，不得不把住房率壓在8成上下。

中央社引述日本東洋經濟ONLINE報導，箱根強羅地區一間高級旅館為了留住員工，視員工排班優先於住房率。

一般飯店來說皆是以住房率為主，優先接受客人訂房後，再視住房率高低安排人手，有些旅館或飯店甚至會在特別節日「禁假」，如此一來才能在高住房率時確保人手充足，最大化旅館或飯店的效益。

而羅強該間高級旅館則逆向操作，他們會先在前一個月開放最低可預約間數，接著讓員工排班完成後，再視人手多寡，決定開放幾間客房。該旅館全館共20間客房，每間皆附有獨立露天風呂，一晚房價9萬2000日圓起跳。

報導指出，箱根旅宿業近年來持續增加，自2013年的197家增加到2022年的207家。然而，但當地人口卻持續減少，截至今年10月1日，箱根町人口僅1萬965人，15歲至64歲的工作年齡人口與2013年相比也減少逾2成，

箱根旅宿業持續走向「小型及高級化」，為提供更為精緻的服務，勢必得雇用與旅店規模相比較多的員工。但這些自營小旅宿業招募條件與東京市區飯店相比較為嚴格，再加上旅宿業需輪班，排班較不正常，若要在交通不便的箱根工作，基本上得住在工作處，種種原因讓這些業者招不到員工，只好將「如何僱用員工」的想法轉變為「如何留住員工」。
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