英國加入CPTPP獨厚美元香蕉　漠視非洲蕉商工人慘成輸家

衛報報導，國際持續通膨、物價攀升，然而在英國，一串香蕉的價格與30前年對比幾乎相同，然而隨著英國脫歐不再遵守歐盟規範，香蕉價格可能將近一步降低，而代價是非洲最貧窮國家的小型種植園的工人生計。

英國入CPTTP 降美元香蕉關稅

英國市場目前已被所謂「美元香蕉」（dollar banana）生產商所佔據，這些生產商受益於歐盟談判所達成的自由貿易協定，降低水果的關稅或進口稅，因此能以廉價出售香蕉。

歐盟因意識到非洲較小的生產商所處的不利，於2019年承諾不會更進一步削減對大型生產商徵收的關稅，而英國脫歐使得不須遵守對世界貧窮國家的承諾。

作為英國加入CPTPP約定之一，去年英國與澳洲同意於8年內達成全面零關稅，英國也已對墨西哥與秘魯間減輕香蕉關稅，目前英國當局正在進行香蕉關稅審查，在非洲生產商看來，這將摧毀加納、喀麥隆與象牙海岸的等企業。

泛非香蕉生產商與出口商組織Afruibana主席柯諾表示，英國在加入CPTPP時，在未與非洲各國政府協商的情形下，降低對秘魯與墨西哥的香蕉關稅，這表明了英國背離支持與發展非洲香蕉生產業的重要長期承諾。

削減關稅排擠非洲香蕉 消費者成本不減、選擇變少

柯諾指出，若英國在與厄瓜多、哥倫比亞或柯斯大黎加等已取得主導地位的中南美洲供應商的談判中做類似讓步，將導致英國消費者選擇變少，使數千工人的生存受到影響。

此外，英國10大零售商供應市場9成的香蕉，受惠於英國超市競爭激烈，英國消費者數十年來享受低價香蕉。非洲生產商指出，拉美生產商削減成本並不一定會進一步反映在英國消費者的購物價格，相反，由於消費成本已夠低，而是進入生產商口袋。

漠視非洲生產商成趨勢

拉美洲供應商占英國香蕉市場主導地位，哥倫比亞、哥斯大黎加及厄瓜多三大供應商市占逾6成2，非洲供應商僅逾1成1。然而據Afruibana指出，這直接間接提供非洲產國逾8萬的高品質就業機會，並使農村地區約50萬人得以生存。

英國影子貿易大臣托馬斯（Gareth Thomas）坦言，對非洲生產商的漠視是一種趨勢，在簽署相關協定不去深入了解將帶來的更廣泛影響。

然而托馬斯也指出，英國正利用其貿易戰略夥伴支持發展中國家的經濟，同時也支持英國企業與幫助消費者。去年，我們推出新的發展國家貿易計畫，使發展中國家能夠更好地的向英國出口，99%從非洲進口的商品將免稅進入英國，從而降低消費者的成本。