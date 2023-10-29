南韓梨泰院萬聖節人潮不再　弘大商圈兩天湧入逾16萬人過節

萬聖節到來，去年南韓梨泰院踩踏意外事發僅過一年，南韓當局因此格外謹慎看待，民眾也十分小心翼翼地度過今年的節慶，梨泰院在今年已無萬聖節氣氛，人潮也減少許多，江南地區亦無過節氣氛，弘大商圈則是擠滿了慶祝節慶的人潮，在27日及28日分別湧入了8、9萬人。
梨泰院
韓聯社報導，27日週五晚間，梨泰院一帶隨著夜色漸深，來往的人群也逐漸增加，但人群與以往萬聖節週末的人群少了許多，在街上很難看見萬聖節裝飾，店家不做萬聖節行銷活動，也僅看見不到10位民眾有萬聖節打扮。
另外，在去年事故發生的小巷弄中設置了一道牆讓民眾一同哀悼，牆上貼滿了便條紙，寫滿民眾對罹難者的哀悼與祝福。
現場有多名民眾表示，他們是為了悼念踩踏意外一週年而來的，還有些店家門口貼著「27日～31日休息」，以暫停營業表達哀悼。
發生事故的小巷弄上方的國際美食街則以單向通行為主，除了設置圍欄外，也標示著「入口專用」及「出口專用」。
Tonight in Itaewon: I've seen less than 10 costumes. From the subway all the way to the streets above are crowd control, police, fire services.— Raphael Rashid (@koryodynasty) October 28, 2023
Unlike last year. That night, when the state did not protect them.
They did nothing wrong that night; it was not an accident. pic.twitter.com/LZjUXeGMOO
江南
江南一帶雖然也是隨著夜色越深人越多，但氣氛卻與萬聖節節慶相差甚遠，大部分人都像平時一樣，只是為了迎接週末，而來到這邊喝酒或跑趴放鬆。可以監控人潮密集度的的智能監控系統，在晚上9點時仍顯示著「暢通」。
兩名24歲的上班族表示，去年意外發生的當天，他們正好在梨泰院，但幸運地在意外發生前逃了出來。他們現在認為在人潮多的地方聚在一起玩並不重要，今年和萬聖節無關，單純和朋友約好一起去自己想去的餐廳。
一名在江南街上連續8年從事發傳單工作的70歲A某表示，去年萬聖節打扮的人非常多，但今年受梨泰院事件影響，似乎少了很多人。
弘大商圈
與梨泰院及江南一帶不同，弘大可明顯感受到過節氣氛，除了單純享受小週末的人以外，也有很多人是去慶祝萬聖節的。地鐵出口有攤販忙著販售萬聖節裝飾用品，許多夜店在9點左右就開始排起等待入場的隊伍。
一名19歲李某表示，這是他第一次為了慶祝萬聖節來到弘大，雖然去年發生了意外，酒吧也做了很多活動招客，所以可能會很危險，但因為警察很多，應該很安全。
一對分別為19歲及21歲的情侶則表示，他們是為了約會來到弘大，但可能因為去年發生了意外，街道被控制住，感覺少了點活力，有點可惜。
根據報導，弘大商圈在27日（週五）及28日（週六）兩日都湧入了約8、9萬人，警方部屬了約1,260名人力，到處可見員警指揮交通、地鐵職員指揮乘客按順序通行。警消也在現場設置了「臨時急救醫療所」，弘大所在的麻浦區廳也設立了「萬聖節聯合狀況室」，隨時監控現場狀況。
為避免悲劇再度發生，南韓當局十分小心翼翼地應對今年的萬聖節，但也有民眾遺憾地說道，要是去年也有相同等級的對應措施，就不會發生159死的踩踏意外了。
In Hongdae, lines of people in front of every club it seems. The streets are packed. pic.twitter.com/OpMBEitWEb— Raphael Rashid (@koryodynasty) October 28, 2023