南韓梨泰院萬聖節人潮不再　弘大商圈兩天湧入逾16萬人過節

萬聖節到來，去年南韓梨泰院踩踏意外事發僅過一年，南韓當局因此格外謹慎看待，民眾也十分小心翼翼地度過今年的節慶，梨泰院在今年已無萬聖節氣氛，人潮也減少許多，江南地區亦無過節氣氛，弘大商圈則是擠滿了慶祝節慶的人潮，在27日及28日分別湧入了8、9萬人。

梨泰院

韓聯社報導，27日週五晚間，梨泰院一帶隨著夜色漸深，來往的人群也逐漸增加，但人群與以往萬聖節週末的人群少了許多，在街上很難看見萬聖節裝飾，店家不做萬聖節行銷活動，也僅看見不到10位民眾有萬聖節打扮。

另外，在去年事故發生的小巷弄中設置了一道牆讓民眾一同哀悼，牆上貼滿了便條紙，寫滿民眾對罹難者的哀悼與祝福。

現場有多名民眾表示，他們是為了悼念踩踏意外一週年而來的，還有些店家門口貼著「27日～31日休息」，以暫停營業表達哀悼。

發生事故的小巷弄上方的國際美食街則以單向通行為主，除了設置圍欄外，也標示著「入口專用」及「出口專用」。

Tonight in Itaewon: I've seen less than 10 costumes. From the subway all the way to the streets above are crowd control, police, fire services.



Unlike last year. That night, when the state did not protect them.



They did nothing wrong that night; it was not an accident. pic.twitter.com/LZjUXeGMOO — Raphael Rashid (@koryodynasty) October 28, 2023

江南

江南一帶雖然也是隨著夜色越深人越多，但氣氛卻與萬聖節節慶相差甚遠，大部分人都像平時一樣，只是為了迎接週末，而來到這邊喝酒或跑趴放鬆。可以監控人潮密集度的的智能監控系統，在晚上9點時仍顯示著「暢通」。

兩名24歲的上班族表示，去年意外發生的當天，他們正好在梨泰院，但幸運地在意外發生前逃了出來。他們現在認為在人潮多的地方聚在一起玩並不重要，今年和萬聖節無關，單純和朋友約好一起去自己想去的餐廳。

一名在江南街上連續8年從事發傳單工作的70歲A某表示，去年萬聖節打扮的人非常多，但今年受梨泰院事件影響，似乎少了很多人。

弘大商圈

與梨泰院及江南一帶不同，弘大可明顯感受到過節氣氛，除了單純享受小週末的人以外，也有很多人是去慶祝萬聖節的。地鐵出口有攤販忙著販售萬聖節裝飾用品，許多夜店在9點左右就開始排起等待入場的隊伍。

一名19歲李某表示，這是他第一次為了慶祝萬聖節來到弘大，雖然去年發生了意外，酒吧也做了很多活動招客，所以可能會很危險，但因為警察很多，應該很安全。

一對分別為19歲及21歲的情侶則表示，他們是為了約會來到弘大，但可能因為去年發生了意外，街道被控制住，感覺少了點活力，有點可惜。

根據報導，弘大商圈在27日（週五）及28日（週六）兩日都湧入了約8、9萬人，警方部屬了約1,260名人力，到處可見員警指揮交通、地鐵職員指揮乘客按順序通行。警消也在現場設置了「臨時急救醫療所」，弘大所在的麻浦區廳也設立了「萬聖節聯合狀況室」，隨時監控現場狀況。

為避免悲劇再度發生，南韓當局十分小心翼翼地應對今年的萬聖節，但也有民眾遺憾地說道，要是去年也有相同等級的對應措施，就不會發生159死的踩踏意外了。