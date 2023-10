南韓梨泰院萬聖節人潮不再　弘大商圈兩天湧入逾16萬人過節

萬聖節到來,去年南韓梨泰院踩踏意外事發僅過一年,南韓當局因此格外謹慎看待,民眾也十分小心翼翼地度過今年的節慶,梨泰院在今年已無萬聖節氣氛,人潮也減少許多,江南地區亦無過節氣氛,弘大商圈則是擠滿了慶祝節慶的人潮,在27日及28日分別湧入了8、9萬人。

梨泰院

韓聯社報導,27日週五晚間,梨泰院一帶隨著夜色漸深,來往的人群也逐漸增加,但人群與以往萬聖節週末的人群少了許多,在街上很難看見萬聖節裝飾,店家不做萬聖節行銷活動,也僅看見不到10位民眾有萬聖節打扮。

另外,在去年事故發生的小巷弄中設置了一道牆讓民眾一同哀悼,牆上貼滿了便條紙,寫滿民眾對罹難者的哀悼與祝福。

現場有多名民眾表示,他們是為了悼念踩踏意外一週年而來的,還有些店家門口貼著「27日~31日休息」,以暫停營業表達哀悼。

發生事故的小巷弄上方的國際美食街則以單向通行為主,除了設置圍欄外,也標示著「入口專用」及「出口專用」。

Tonight in Itaewon: I've seen less than 10 costumes. From the subway all the way to the streets above are crowd control, police, fire services.



Unlike last year. That night, when the state did not protect them.



They did nothing wrong that night; it was not an accident. pic.twitter.com/LZjUXeGMOO