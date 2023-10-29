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燃油價格上漲衝擊能源轉型　蘇納克為保民調大開倒車

此舉不只遭工黨斥為政治操作、引發環境保護人士抗議，也讓許多已開始做準備的公司極大的不滿。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/29 16:10
英國蘇納克政府於能源轉型政策上走回頭路（圖／路透社Peter Nicholls）

英國蘇納克政府於能源轉型政策上走回頭路（圖／路透社Peter Nicholls）

由於俄烏戰爭造成全球燃油價格飆漲，如何「開源節流」就成了各國重要的問題，然而過度投資常用的化石燃料，反而對能源轉型造成了影響，英國執政的保守黨最近可能就會提出與零碳承諾反其道而行的新能源政策。

據《衛報》報導指出，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）可能會利用下周的國王演說來宣布擴大核准油氣探勘許可以增加北海油田石油與天然氣的探勘，並提出鼓勵燃油汽車、遏止地方政府設置速限及超低排放區（ULEZ）的新政策，其目的是與更主張綠能的反對黨工黨做出明確的政策立場切割。

「國王演說」（King’s Speech）是英國正式大選前的最後一道法律程序。在最後一次民調結果出爐後，發現民調落後於工黨的保守黨試圖做出較為激進的政策規劃來吸引光譜與工黨不同的選民支持，這直接導致了9月能源轉型政策的大轉彎。

在此之前，英國政府曾承諾將在2030年前完全禁止燃油引擎汽車的銷售，蘇納克宣布為了「減少消費者開銷」，這個死線被向後推遲至2035年，同時辯稱屆時消費者本來就會因價格大幅下降而傾向選擇更環保的電動車，而毋需政府特意做出規範。

另一方面，本來預計在2035年全面被淘汰的瓦斯爐具也獲得「喘息」，規劃淘汰率被下修至80%，同時，也無視英國房屋恆溫設計極差導致能源效率低下而淪為歐洲在能源使用上的末段班，過去試圖鼓勵、強制房東改善此一部分的政策也被宣布取消。

其他曾經主張的永續方針，包括高乘載、鼓勵減少肉食、增加回收、建議盡量減少搭乘飛機與其他高汙染交通工具的政策，幾乎全部都在蘇納克的「改革清單」中，可說是大開環保倒車。此舉不只遭工黨斥為政治操作、引發環境保護人士抗議，也讓許多已開始做準備的公司極大的不滿。

英國福特公司的主席布蘭金（Lisa Brankin）指出，整個產業希望在英國政府身上看到的只有三件事，野心、承諾及一慣性，原本訂定的各項2030年目標朝令夕改，會直接摧毀前三項要素。
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