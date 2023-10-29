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藍白政黨協商柯文哲將出席 賴清德：藍白國會過半台灣門戶洞開

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/29 15:45
（圖／中央社　台灣英文新聞／張雅鈞後製）

（圖／中央社　台灣英文新聞／張雅鈞後製）

藍白合破局，國民黨與民眾黨進入政黨協商，民眾黨參選人柯文哲確定親自出馬談。民進黨參選人賴清德今（29）日則對藍白聯手國會過半一事表示疑慮，稱「台灣門戶必然洞開」。

國民黨參選人侯友宜作出讓步，提出民主初選、全民調各半及「柯侯配」要限時「政治聯姻」，被柯文哲以「喝半瓶砒霜也會死」一說打回。侯辦副召集人謝龍介曾提「侯柯配」當選，柯可辭職當行政院長一說；郭正亮則提及柯屬意「柯韓配」，立法院、行政院由國民黨做老大。

如今限時聯姻破局，傳明（30）日柯文哲、朱立倫兩人將親自協商，但不包含侯友宜。柯文哲今日接受媒體聯訪時表示指出，接下來與國民黨的政黨協商，是黨與黨之間，有時要尊重對方意見，協調不會一次完成，一定會持續談。關於明日會面，他僅表示是黨主席對黨主席對談，賣關子說「再過幾個鐘頭，你就知道了」。

侯友宜競選辦公室則表示，侯友宜與朱立倫、侯辦與國民黨中央立場、共識一致，並證實政黨協商時是黨對黨，由黨主席出馬，但若黨主席認為有必要，侯友宜也會加入。

藍白進入政黨協商，邁向國會過半目標。鏡週刊前指出，柯文哲對於2024立委選舉的策略是採2年任期制，立委名單也將包括陸配身分的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，外傳徐春鶯疑曾任中共幹部。

對此賴清德今日表示，民眾黨提名徐春鶯，進入國會可以觸及國會預算與外交國防機密文件等，若又與國民黨立委馬文君合作，藍白國會過半則破壞國間安全、台灣必門戶洞開。
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更新時間 : 2023-10-29 18:25 GMT+08:00

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