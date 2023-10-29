以色列宣布衝突進入「第二階段」 納坦雅胡：這是第二次獨立戰爭

在加薩走廊電力與通訊遭到以色列全面切斷的同時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨（28）日進一步宣布，「第二次獨立戰爭」已經開打，而隨著地面部隊開始推進，戰事也進入「全新階段」。分析警告，這可能代表這次衝突可能會是一場曠日廢時的持久戰。

據土耳其主要通訊社《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導指出，納坦雅胡表示國內的戰時內閣「毫無異議」的通過了持續地面戰事的決議，並在與國防部長加蘭特（Yoav Galant）、緊急政府部長甘茨（Benny Gantz）的聯合記者會上進一步宣稱，這是關乎以色列存亡的「第二次獨立戰爭」。

事實上，以色列1945年正式獨立建國後，很快就在1948年英國結束巴勒斯坦託管時遭到阿拉伯國家聯軍的攻擊，這就是也被稱為以色列獨立戰爭的第一次以阿戰爭。

雖然後續以色列與周邊阿拉伯國家的大小衝突不斷，並接連爆發第二次以阿戰爭、六日戰爭、贖罪日戰爭、黎巴嫩戰爭等大型戰事，沒有一場的重要性能跟獨立戰爭相比，納坦雅胡將這次與哈瑪斯的衝突直接與獨立戰爭相比，代表著對其極為重視，且勝利與否關乎以色列的存亡，頗有「聖戰」的味道。

美國國防大學近東南戰略研究所副教授、阿拉伯海灣國家研究所（AGSIW）研究員羅契（DB Des Roches）認為，過往以色列的軍事行動一直追求迅速毀滅對手的空中力量及指揮系統後，才進行快速的地面戰爭，不過這次的手法與以往完全不同。

軍事行動模式的變化，代表著以色列在戰前說要「徹底毀滅」加薩走廊可能並不是說說而已。

《衛報》報導指出，納坦雅胡已多次強調，面對「兇殘」的敵人，以色列誓言確保類似的情形不再發生，因此即使風險很高，勝利還是必須靠犧牲來達成，以色列軍隊會透過直接進入巴勒斯坦，來徹底摧毀敵人。