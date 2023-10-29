Friends六人行馬修派瑞 疑家中浴缸溺斃享年54

美國知名情境喜劇《六人行》（Friends）中主角之一錢德賓（Chandler）的飾演者、美國演員馬修派瑞驚傳於家中浴缸溺斃，享年54。

洛杉磯時報引述執法部門匿名消息人士指出，馬修派瑞（Matthew Perry）於當地時間28日被發現於洛杉磯自宅浴缸中溺斃，相關單位在下午4點左右獲報前往馬修派瑞家中，但他已無生命跡象。消息人士指出，現場沒有藥、毒品使用現象。目前洛杉磯警方仍在調查該起死亡事件。

馬修派瑞出生於美國威廉斯敦，在加拿大渥太華長大，母親蘇珊娜莫里森（Suzanne Morrison）是名記者，也曾任已故加拿大前總理皮耶杜魯道的新聞秘書，父親約翰班尼特派瑞（John Bennett Perry）是名演員兼模特。

1979年，年僅10歲的馬修派瑞曾於父親演出警匪劇《240-Robert》客串，因此開啟他演藝之路。1994年接演情景喜劇《六人行》錢德賓一角成為全球知名演員。然而成名的代價，卻讓馬修派瑞染上藥癮、酒癮，曾15度出入勒戒中心，影響演藝事業，更在49歲時與死神擦身而過，此後馬修派瑞積極擺脫藥酒癮，如今卻傳出憾事，也讓全球影迷備感婉惜。

《六人行》製作方、華納兄弟電視公司在聲明中表示，對摯友馬修派瑞的逝世感到悲痛，強調這是令人心碎的一天，向其家屬與所有忠實粉絲致意，並稱讚馬修派瑞是一位才華洋溢的演員，也是該集團大家庭不可磨滅的一員，他的作品將永遠活在許多人心中。

具CNN、衛報報導，

的美國演員馬修派瑞（Matthew Perry），今傳出在家過世，享年54歲，消息一出震驚演藝圈。據外媒報導，馬修派瑞在自家按摩浴缸中被發現溺水身亡，現場沒有發現毒品，執法部門消息人士也向外媒證實過世消息。

据《洛杉矶时报》援引执法部门消息来源报道，在《老友记》中饰演钱德勒-宾（Chandler Bing）的马修-派瑞（Matthew Perry）在其洛杉矶家中因溺水身亡。

他现年 54 岁。

消息人士告诉《洛杉矶时报》，没有犯规嫌疑。

洛杉矶警方没有向 CNN 证实佩里的死讯。

洛杉矶消防局发言人布莱恩-汉弗莱（Brian Humphrey）告诉美国有线电视新闻网（CNN），下午 4 点 07 分接到一个紧急水上救援的报警电话。汉弗莱说，目前还不清楚是什么水域。

洛杉矶警方警官德雷克-麦迪逊（Drake Madison）不愿透露受害者姓名，但证实警方在下午4:10前往与佩里住址相符的一处住宅，对一名50多岁男子的死亡进行调查。



佩里的一位不愿透露姓名的代表向 NBC 证实了这位演员的死讯。

加利福尼亚州西好莱坞 - 11月17日：2022年11月17日，马修-派瑞（Matthew Perry）在加利福尼亚州西好莱坞出席由全球编辑总监威尔-韦尔奇（Will Welch）在西好莱坞EDITION举办的2022年《GQ》年度男士派对。(照片：Gregg DeGuire/FilmMagic）

2022 年 11 月 17 日，马修-派瑞（Matthew Perry）出席在加利福尼亚州西好莱坞举行的 2022 GQ 年度男士派对。

Gregg DeGuire/FilmMagic/Getty Images

佩里的代表没有回复 CNN 的置评请求。

据报道，因在热门电视情景喜剧《朋友》中扮演钱德勒-宾（Chandler Bing）而闻名的马修-佩里（Matthew Perry）已经去世，享年 54 岁。

包括演员代表和执法部门在内的消息来源告诉 NBC 新闻，佩里在其位于洛杉矶太平洋帕利塞德的家中溺水身亡。美国其他媒体也报道了佩里去世的消息。

佩里曾在《成长的烦恼》、《比佛利山庄 90210》和《Dream On》中出演过一些小角色，1994 年，他在 NBC 的情景喜剧《朋友》中获得了一个角色。这部讲述六个生活在纽约的朋友的喜剧迅速走红，多次获得艾美奖，收视率也屡创新高。

佩里在该剧中饰演尖酸刻薄、神经质的钱德勒，共出演了 10 季，2004 年的大结局在美国吸引了 5200 多万观众，成为 2000 年代收视率最高的电视剧集。

"我们亲爱的朋友马修-佩里的去世令我们悲痛欲绝。马修是一位才华横溢的演员，也是华纳兄弟电视集团大家庭中不可磨灭的一员，"华纳兄弟电视集团在给 CNN 的一份声明中说。"他的喜剧天才影响遍及全世界，他的遗产将永存于许多人的心中。这是令人心碎的一天，我们向他的家人、爱人以及他所有忠实的粉丝致以我们的爱。

佩里出生于马萨诸塞州威廉斯敦，父亲是演员，母亲是记者，父母离异后，佩里随母亲到加拿大渥太华生活。