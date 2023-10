舉債競選難挽共和黨選民心 彭斯認「時機不對」宣布退選

美國前副總統、共和黨總統參選人彭斯(Mike Pence)於美東時間28日下午宣布退出美國2024總統大選,他直言時機不對,成為該黨初選中首位宣布退選的角逐者。

BBC報導,彭斯於拉斯維加斯舉行的共和黨猶太聯盟(Republican Jewish Coalition)年會上宣布,經過半年角逐當前形勢已然明瞭,「現在還不是我角逐大位的時候,」他決定暫停總統競選活動。

彭斯於今年6月5日遞件參戰共和黨內初選,然而前總統川普儘管官司纏身,依然坐擁壓倒性的領先優勢,NBC25日引述民調指出,在密西根州、賓夕凡尼亞州與威斯康辛州三個關鍵搖擺州,川普的支持率甚至略高於爭取連任的民主黨拜登。

共和黨內參選者的支持度無一能與川普抗衡,彭斯雖曾擔任川普副手,但因拒絕協助川普推翻2020年總統大選結果,招致部分共和黨人的不滿,在民調表現中也相當低迷。儘管參選以來竭力爭取選民支持,但成效不如預期。

他在聲明中指出,「我們一直知道這將是一場艱苦的戰鬥,但我並不後悔。」身為堅定的保守派,彭斯也強調,會持續為保守價值觀而戰。

報導也指出,彭斯的競選團隊背負鉅額債務,9月底時團隊舉債約62.1萬美元,而銀行存款僅120萬美元,明顯少於其他共和黨競爭對手。

“There is a time for every purpose under Heaven.” After traveling the country the past six months, it has become clear…this is not my time.



As we leave this campaign, we do so with grateful hearts. I will always be grateful for the opportunities my family and I have been given… pic.twitter.com/bsmc94Lxjw