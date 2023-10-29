舉債競選難挽共和黨選民心 彭斯認「時機不對」宣布退選

美國前副總統、共和黨總統參選人彭斯（Mike Pence）於美東時間28日下午宣布退出美國2024總統大選，他直言時機不對，成為該黨初選中首位宣布退選的角逐者。

BBC報導，彭斯於拉斯維加斯舉行的共和黨猶太聯盟（Republican Jewish Coalition）年會上宣布，經過半年角逐當前形勢已然明瞭，「現在還不是我角逐大位的時候，」他決定暫停總統競選活動。

彭斯於今年6月5日遞件參戰共和黨內初選，然而前總統川普儘管官司纏身，依然坐擁壓倒性的領先優勢，NBC25日引述民調指出，在密西根州、賓夕凡尼亞州與威斯康辛州三個關鍵搖擺州，川普的支持率甚至略高於爭取連任的民主黨拜登。

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共和黨內參選者的支持度無一能與川普抗衡，彭斯雖曾擔任川普副手，但因拒絕協助川普推翻2020年總統大選結果，招致部分共和黨人的不滿，在民調表現中也相當低迷。儘管參選以來竭力爭取選民支持，但成效不如預期。

他在聲明中指出，「我們一直知道這將是一場艱苦的戰鬥，但我並不後悔。」身為堅定的保守派，彭斯也強調，會持續為保守價值觀而戰。

報導也指出，彭斯的競選團隊背負鉅額債務，9月底時團隊舉債約62.1萬美元，而銀行存款僅120萬美元，明顯少於其他共和黨競爭對手。