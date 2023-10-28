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電影部部3小時誰受得了？英國戲院「中場休息」觀眾如獲大赦

曾幾何時，看電影成了煎熬，得釘在座位上三小時。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/28 17:29
2023年10月13日，歌迷特別打扮前往觀看泰勒絲演唱會電影。（圖／路透社Alexandre Meneghini）

2023年10月13日，歌迷特別打扮前往觀看泰勒絲演唱會電影。（圖／路透社Alexandre Meneghini）

相信你我都有過這種經驗，在戲院看電影看得腰痠腿麻，膀胱脹滿，不時偷看時間，到底還要演多久？隨著片子放映時間愈來愈長，有人索性不上戲院，傷了票房。眼看生意受影響，電影院決定不再坐視，出手留住觀眾。

綜合經濟學人衛報報導，今日電影長片是常態，早已不是過去 1.5 個小時能解決的事。過去一年來，《蝙蝠俠》、《阿凡達：水之道》、《巴比倫》、《奧本海默》、《花月殺手》，每部片長都破 3 小時，後者更長達 206 分鐘（3 小時 26 分），看電影到底是樂事還是煎熬？

戲院看不下去，決定介入，既然無法改變片子長度，那就重拾 1980 年代的 15 分鐘「中場休息」吧。根據連鎖戲院 Vue，觀眾對《花月殺手》看到一半「按下暫停鍵」相當捧場，高達 74% 表示肯定。總算能好好伸展，去洗手間大解放，也不怕錯過任何片段。

Vue 執行長 Tim Richards 表示，鮮少有迫使觀眾長時間坐著不動的藝文活動。適度幕間休息，不僅不會讓觀眾分心，反而能讓人喘口氣，提供更舒適的觀影體驗。

綜觀 1930 年代（好萊塢黃金時期）以來在國際公開發行的 10 萬部劇情片（來源是 IMDB），平均片長從 1930 年代的 1 小時 21 分，增至了 2022 年的 1 小時 47 分。許多賣座鉅片都是長到天理難容，2022 年最受歡迎的十大電影，長度平均 2.5 小時，較 1930 年代多出 50%。

電影拍這麼長，意欲何為？這股趨勢約是從 1960 年代早期開始，為了與電視區隔，長片開始走紅，如《阿拉伯的勞倫斯》（3小時36分）、《埃及豔后》（原版破4小時，後來才刪減）。當時採用的是底片投影機，戲院必須中場休息，以便準備下一幕的膠捲。

此後數十年，賣座片放映長度有長有短，但 2018 年後整體膨脹。電影續集是一大原因。由於版權昂貴，又得與影音串流平台爭奪眼球，為了擠出最多利潤，製片公司不得不出此下策，以長片引誘觀眾放下小螢幕，出門看大螢幕。

此招果然奏效。史上賣座片多半都不短，約 2 至 3 小時，奧斯卡最佳劇情片也皆由 1.5 小時以上的影片抱走。如史詩鉅片《復仇者聯盟：終局之戰》，成了 2019 年最賣座電影，美國去年票房最高的也是續集長片。

經濟學人指出，還有一點致命原因，那就是知名導演的個人魅力。誰敢要求諾蘭（Christopher Nolan）刪短他的大作？不過，大導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的《花月殺手》就被批評，「長得要命真要命，生生毀了這部作品。」
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