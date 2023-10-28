台灣幼教團體萬人上凱道•爭取幼托尊嚴　托育政策催生聯盟：擴大公托是解方

新北市板橋某幼兒園疑似餵藥案，讓親師生間關係出現緊張和裂痕，多個教育團體今天(28日) 一同走上凱達格蘭大道，爭取幼托人員尊嚴，也呼籲修法讓家長提早1小時下班，親師一同照顧孩子。主辦單位表示，現場約有上萬人，不少都是親子一同到場。

今天凱道活動現場，中國國民黨籍立委曾銘宗代表總統參選人侯友宜團隊，承諾會讓有6歲以下孩童的家長，有更多的工作彈性。台灣民眾黨立委邱臣遠也代表總統參選人柯文哲團隊，承諾未來會立法保障「親職假」。

主辦單位隨後也派出10名幼托代表，將陳情書送進總統府，事後在現場宣布，總統府代表已釋出善意，宣稱會調整相關法條、增加預算，擴大專業輔導人力，幫助現場教師解決問題。

今年5月發生新北市板橋某幼兒園疑似餵藥案，引起親師生間的關係緊張，台北護理健康大學教授楊金寶等人發起募集100個陪孩子共同成長的故事，希望社會大眾肯定多數幼教人員的真誠付出，今天更在台北市凱達格蘭大道舉辦活動，倡導「守護孩子，親師生攜手」。

主辦單位提出的4項訴求包括:

還給0到6歲家長陪伴孩子的親子時光；

還給幼托人員專業健康尊嚴的工作環境；

修改托育及幼教職場不合理的管理法令；

調整壓垮托育幼教現場行政量能的措施。

楊金寶表示，孩子最希望的就是「爸媽早點來接我、爸媽早點來陪我」，今天為何有那麼多父母親願意走上街頭，就是希望政府政策幫忙，避免家庭、工作兩頭燒，長期累積引發隱性疲勞。他們訴求讓家長有「7+1」的彈性工時，也可考慮將育嬰假化整為零，在兼顧工作之餘，也能有更多陪伴孩子的時光。

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，幼教人員擔心動不動就被告、被投訴，許多人因此害怕踏入職場，擔心自己成為不當管教或虐童的嫌疑犯。

今天中南部有上百台遊覽車北上參與活動，一同呼籲政府調整相關行政措施，還給幼托人員有尊嚴的工作環境。

從幼兒園畢業10年的吳炳松今天上台分享，他每年都會寫卡片感謝幼兒園的老師，未曾間斷。幼兒園是培養正向、開朗心靈的重要階段，老師的支持和陪伴相當重要，希望社會都能一同支持幼教人員。

一名參與活動的家長表示，近年政府育嬰補貼越來越多，但生育率還是不見起色，其中一個原因是民眾看到幼教人力不足，影響了生育的意願。他並說雙薪家庭的願望相當卑微，就是希望能早一點下班，陪著孩子到公園玩一下，或有時間準備豐盛的晚餐。

國民黨立委曾銘宗、民眾黨立委邱臣遠今天分別代表兩黨的總統參選人，聯合簽署遊行的4大訴求。

曾銘宗說，幼教師是默默為國家奉獻的一群，卻面臨低薪、工時長、壓力大的處境，政府應挹注更多資源；家長工作沒彈性也不符合世界潮流，未來國民黨若能執政，一定會要求各部會、公司，必須給6歲以下孩童家長更多的工作彈性。

邱臣遠則表示，政府近年加碼少子女化預算，但相關資源不見得能有效達到基層。民眾黨主張義務教育應向下延伸到5歲，並逐步再延伸到4歲、3歲；私幼人員薪資應比照公幼，不應有區別；並立法保障「親職假」，打造友善的育兒環境，避免家長工作、家庭兩頭燒。

托育政策催生聯盟今天在遊行前發聲明指出，唯有擴大公共托育服務，才能有效支持家長育兒，並給托育人員、教保人員合宜的工作環境。

托育政策催生聯盟表示，加拿大及韓國學者都已分別指出，托育為攸關人民基本需求的服務，必須由「公共領域」，而不是「營利市場」提供，唯有如此才能保證所有托育服務都達到高水準。

托盟指出，台灣托育服務「公私比例懸殊」是極待翻轉的難題，幼兒園的公私比為三比七，對家長來說具有品質把關的公共服務一位難求，且從現行幼兒園最常違規事項前3名「違法超收人數」、「進用未具教保服務人員資格者」、「師生比不符」來看，以營利為首的服務，往往必須透過犧牲幼兒照顧安全、老師勞動權益，以換取最大利潤。

托盟說，對第一線托育人員、教保人員來說，低薪、高工時就成了長年以來的勞動條件困境。

托盟也強調，公共化服務才能確保「平價、優質、普及、非營利」的性質，由政府制定合理成本，確保所有家庭皆能負擔得起，由政府訂定服務人員合理薪資、管理品質，支持老師給孩子好的照顧，以達到「優質」。

另外，服務也應依需求設點，以利家長就近送托，達到「普及」，尤其公共化托育服務需要廣設，才能讓每一名有需求的家長、幼兒、老師受到照顧。

托盟嚴正呼籲，持續擴大公共化托育服務，才能支持女性（教保人員、和母親）就業，提高幼教現場的勞動條件，支持老師與家長並肩養育下一代新生力，讓台灣得以永續發展。

今年5月發生新北市板橋某幼兒園疑似餵藥案，引發社會討論，涉案園所一度遭新北市教育局廢止設立許可，但新北地檢署調查後，於7月認定孩童毛髮未檢出藥物，不起訴9名教保員。後續部分家長聲請再議，高檢署於9月認為一審偵查有調查不完備之處，將全案發回新北地檢署續查。

上述事件引起幼兒園教育現場親、師、生間的關係緊張和撕裂。

中央社26日引述中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，餵藥案背後是不合理的行政管理法令，幼教人員一遭投訴，就要面對調查、大隊人馬的盤問，往往來回折騰2、3個月，就算最後還給清白，精神也已消磨殆盡，長久下來，造成人才不願留在職場。

廖文秀希望透過親師攜手合作，讓幼教人員回到3、40年前的光景，每天都能期盼上班看到孩子的笑容，而不是動不動就擔心被告、被投訴。

26日報導另引述中華孕嬰童教保聯合總會總會長蔣叔融表示，他們28日會向總統府遞交陳情書，希望衛生福利部、教育部等相關部會一同正視。

蔣叔融孩提到，將倡議修法，讓雙薪家庭的父母可以減少1小時工時，提前下班接孩子，進而增加親子專屬時光。如此一來，也可減緩托育機構延長托育的壓力。