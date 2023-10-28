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加薩通訊全斷 聯合國通過議案籲以巴停火 安理會如虛設

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/28 15:50
2023年10月27日，加薩走廊遭以色列轟炸後畫面。（圖／路透社REUTERS TV ）

2023年10月27日，加薩走廊遭以色列轟炸後畫面。（圖／路透社REUTERS TV ）

以色列與哈瑪斯的衝突已持續數周，而隨著以軍對加薩走廊地區進行不間斷的轟炸造成通訊全面中斷，加上地面部隊已經開始進入，國際社會開始研議該如何中止正在發生的各種人道災難。聯合國大會目前已通過要求雙方進行「人道停火」的議案，在安理會卻因為擁有否決權的列強利益衝突而毫無結果。

聯合國大會（UNGA）昨（27）日以120票贊成、14票反對、45票棄權，確定通過約旦提案，要求以色列、哈瑪斯雙方以人道為由立即停火的議案，其中美國與以色列皆投下反對票，而包含德國、荷蘭、日本等美國的盟友則棄權，另外除了俄國、中國及阿拉伯國家外，法國也在贊成票之列。

這是聯合國自10月7日衝突爆發後，首次針對以巴雙方做出正式決議。約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）指出，議案的訴求是和平，雙方皆須遵守國際法，而同時也是向正遭受以色列攻擊的巴勒斯坦人民釋出一個訊息，那就是國際社群已經看到他們所承受的痛苦，同時相信他們的性命是重要的。

然而，同一時間，擁有更大權力、由全球實力最強的多個國家組成的聯合國安理會（UNSC）卻因為立場分歧過大，已經4度無法達成共識。

美國26日提出草案，要求各國呼籲「人道暫停」（humanitarian pauses）而非「人道停火」（humanitarian ceasefire），並承認以色列是在進行自衛行為，不過隨後遭到中國與俄國動用否決權封殺。另一個由俄國提出、要求人道停火的草案，則沒有獲得足以通過的贊成票，就算通過可能也會被美國否決。

另一方面，美國國內巴勒斯坦的支持者則今（28）日「和平佔領」了紐約中央車站以表達支持，有上百人因此被捕。
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停火
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更新時間 : 2023-10-28 16:49 GMT+08:00

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