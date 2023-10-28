【請留意交通管制】2023台灣「與多元同行 」同志遊行下午在台北登場　估15.3萬人上街頭

台灣同志遊行今天(28日) 下午在北市府廣場登場，主題為與多元同行，盼大眾理解不同身分、群體的需求與困境，看見彼此串聯相挺的可能性，主辦單位也預估，將有15.3萬人參與。

一年一度台灣同志遊行將在今天下午從北市府集結出發，活動由彩虹市集打頭陣，總計有超過120攤市集以及24個NGO團體設立攤位，吸引不少民眾參與逗留、氣氛歡愉無比。

台灣彩虹公民行動協會發言人戴佑勳說，因為天氣理想，經過人流評估今年約會有15.3萬人到場「與多元同行」，遊行也分南、北兩路線，北路線包含紅、橙、黃大隊，南路線則有紫、藍、綠大隊分別從北市府廣場出發。

根據規劃:

■北路線--行經仁愛路、敦化南路、忠孝東路、逸仙路，再回到台北市政府前廣場；

■南路線--行經仁愛路、光復南路、信義路、敦化南路、仁愛路，再回到台北市政府前廣場。

台北市政府警察局為配合「2023年第21屆臺灣同志遊行」，將於活動會場周邊及遊行沿線實施交通管制，相關時間、區域及管制措施如下：

一、 活動時間：112年10月28日9時起至20時止。

二、 集會地點：

(一) 臺北市市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）。

(二) 市府路（松高路至松壽路）全線車道。

(三) 松高路(逸仙路26巷1之1號〔不含〕至基隆路1段210號〔不含〕)南側外側1車道。

圖/臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride

三、 遊行路線：

(一) 北路線：臺北市市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）集結 後出發→仁愛路4段(逸仙至光復走中間車道，光復至敦化走北側快車道) →右轉敦化南路→右轉忠孝東路(敦化至逸仙南側東向外側雙車道)→右轉逸仙路(西側南向雙車道)→左轉仁愛路→臺北市市民廣場集會後解散。

(二) 南路線：臺北市市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）集結後出發→仁愛路4段(中間車道)→左轉光復南路(往南外側1線車道)→右轉信義路(逆向，北側慢車道)→右轉敦化南路 (東側慢車道)→右轉仁愛路4段(敦化至逸仙走南側東向中間快車道)→臺北市市民廣場集會後解散。

四、為維護活動交通秩序與安全，相關管制措施如下（視狀況提前或延後）：

(一) 新仁愛路提前於10月27日20時管制。

(二) 市府路(松高路至松壽路)管制範圍及時段：

1、 0時至20時管制雙向全線車道。

2、 20時至24時管制西側4線車道。

(三) 遊行沿線實施階段性彈性交通管制(隊伍預計14時10分出發，17時20分返回市民廣場，視現場狀況彈性調整管制時間及範圍)。

上圖與下圖: 台北市政府警察局交通警察大隊

台灣同志諮詢熱線協會舉辦跨性別遊行，今年邁入第5屆，27日晚間在西門紅樓廣場熱鬧展開，現場也安排跨性別者登台演出，與參加民眾互動炒熱氣氛。中央社

台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨表示，台灣同志遊行今年邁入第21屆，繼去年遊行主題「無．限．性」後，今年期待能在解構框架後，可以建立任何身分都能自在生活、不受刻板印象限制的多元社會。

小鯨說，今年遊行主題為「與多元同行 （Stand with Diversity）」，生活中處處可見二元案例，像是男與女、異性戀與同性戀等，在二元分類下，容易讓其他非主流社群邊緣化，也會造成二元對立及衝突。

台灣同志遊行28日下午在台北市政府廣場登場，主題為與多元同行，盼大眾理解不同身分、群體的需求與困境，活動由彩虹市集打頭陣，吸引不少民眾參與逗留、氣氛歡愉無比。中央社

中央社引述小鯨表示，而多元概念則應是不需要透過攻擊、貶抑他人的行為來提升自己價值，而是尊重彼此差異、相互扶持，集結力量來爭取社會權益，因此除了看見性別議題的多元外，也應該看到其他社群議題，希望透過這次遊行除了讓大家看見自身特質外，也能擁抱他人，達到「與多元同行」的目的。

台灣彩虹公民行動協會發言人戴佑勳表示，今年舞台也邀請彩虹大使Kimberley陳芳語、歌手鄭宜農、張若凡，樂團南西肯恩，以及變裝皇后跩姬寶貝與知名男團VERA輪番帶來精彩演出，歡迎海內外支持多元平權的彩虹公民們一同與多元同行。

法國在台協會稍早在臉書貼出巴黎副市長羅梅洛-米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）在台北市政府前的訪問影片。羅梅洛-米歇爾說，他很高興成為台灣同志遊行隊伍的一份子，就像他每次參加巴黎同志遊行一樣，過節般歡騰慶祝，這是訴求同志權益的時刻，也是值得驕傲的時刻。不管異性戀或同性戀，沒有人需要為天性感到羞恥，反之應以身為LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒等各種性別認同）驕傲。

根據中央社，他感慨道，全世界仍有超過70個國家將同性戀者處以刑罰，這些人因為與生俱來的性傾向遭判刑，為了爭取他們的權益，起身奮鬥非常重要。

羅梅洛-米歇爾說，台灣是亞洲第一個通過承認同性婚姻的地方，因此是一個典範。

羅梅洛-米歇爾也在社群平台X(原名推特) 上分享，他抵台後已會晤外交部政次李淳，雙方針對人權與性別平權議題深度交換意見，他認為台灣在2019年通過同婚合法化，是區域的先驅。他並在法國駐台代表處安排下，與台灣人權協會代表會晤。