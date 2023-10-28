一輩子活在A4大小籠子 台灣蛋雞苦、蛋荒無限循環 動保團體促「讓母雞自由、廢除格子籠」

台灣動物社會研究會（EAST）26 日帶著由上萬民眾簽署的「讓母雞自由、廢除格子籠」明信片製成的巨型看板，前往行政院遞交陳情書，呼籲政院制定明確廢除蛋雞格子籠飼的政策與期程，以利台灣接軌國際友善畜牧，保障動物福利、糧安食安。

EAST 執行長朱增宏指出，台灣至今仍有近八成蛋雞是以落後的「格子籠」飼養。母雞被關在只有約 A4 大小的格子籠，殘酷飼養方式剝奪其天性需求，一輩子只能痛苦抑鬱產蛋。

朱增宏表示，身心不健康的母雞，難以克服劇烈氣候變化與疾病威脅，也讓台灣陷入無限蛋荒、食安與人畜共通疫病散佈的風險中。格子籠的雞糞與空氣污染，造成極大的環境衛生負荷，雞糞曝曬導致惡臭、蚊蠅孳生，致使養雞場時常發生居民陳抗，成為鄰避設施。

朱說明，自2012年呼籲政府推動轉型友善飼養。今年蛋荒爆發以來，也舉辦多次記者會提出政策建言，然而農業部回應卻千篇一律，不願訂定畜禽友善生產政策目標，將轉型責任推給消費者，迴避政府應帶領產業逐步轉型、升級永續的承擔。



2023年10月26日，台灣動物社會研究會（EAST）26日帶著由上萬民眾簽署的「讓母雞自由、廢除格子籠」明信片製成的巨型看板，前往行政院遞交陳情書。（圖／台灣動物社會研究會）

研究會提出三大訴求：

一、保障蛋雞基本動物福利，即刻禁止新建格子籠蛋雞場。身心健康的母雞才有穩定好蛋。蛋雞場須能滿足母雞天性，提供充足活動空間、巢箱、棲架、乾燥粗糠或墊料等設備。修訂畜牧法規，要求蛋雞場符合農業部《雞蛋友善生產系統定義及指南》規範。

二、產業升級現代化，2030 前全面完成蛋雞友善飼養轉型。以 2030 年為目標制定期程，訂定友善生產雞蛋年度生產量，逐年提升。研擬、推動蛋雞友善飼養轉型配套措施，提供設備補助，調查並協助蛋農轉型或離牧。此外，也要培育友善畜禽飼養人才，建立專業知識與技能，重振蛋雞產業。

三、食農教育推廣畜禽友善飼養，建立永續糧食系統。生產者、消費者、產業、政府、學界，都是推動友善畜牧的一環，應鼓勵企業 ESG 永續指標納入動物福利，優先採購友善畜禽產品，軍公教團膳、學童營養午餐，優先採用友善飼養雞蛋。



格子籠雞隻（圖／台灣動物社會研究會）

EAST 自 5 月發起「讓母雞自由」行動，不只民眾支持，更有數百名跨領域影響力盟友響應，包括跨黨派民意代表、國內外企業品牌、畜產動科學者、民間團體、以及遍布全台的友善店家等。EAST 接下來將於 12 月 2 日發起「為母雞挺身而站」行動，邀請所有關心議題民眾、各政黨參選人，一起站進A4空間體驗格子籠母雞感受。

立法委員陳椒華表示，早在發生蛋荒之前，動保團體就在倡議與國際接軌廢除格子籠。然而，產業轉型並非一蹴可幾，政府首務不是淘汰格子籠，而是確立政策方向，停止建新的格子籠蛋雞場，並以落日期程為目標來擬定轉型計畫，減少衝擊。無論誰當選總統，都應即刻展開讓母雞自由的產業政策。

綠黨表示，2022《台灣民眾對動物被經濟利用態度》民意調查中，有近六成受訪民眾都認為台灣應直接立法禁止以格子籠飼養蛋雞，更有高於八成的民眾對於「經濟動物受苦」與「食品安全」、「人畜共通疫病防治」關聯感到擔憂。

北一畜牧場負責人周怡君指出，台灣長期陷於雞養太多、蛋卻不足的惡性循環，正是因產業以格子籠為大宗，母雞身心痛苦緊迫產蛋率只有 52%，無法跟上已淘汰格子籠的國家，必須加速轉型升級，才能提供國人穩定、安全的雞蛋。

平林畜牧場負責人鄧諺璟表示，非籠飼雞蛋產銷十分穩定，轉型友善飼養的蛋雞場，飼養管理良好者，產蛋率皆在 80-90% 以上，蛋雞健康、產蛋率自然良好，不怕各種挑戰。然而，產業面臨嚴重老化，養雞環境如此惡劣，沒有二代想回來接。

至於土地是否會不足？朱增宏說明，研究會試算，若全面轉型友善「平飼」系統，總共需要 459 公頃的土地，幾乎只有現行蛋雞場所占 800 公頃的一半。即使消費量再增加，禽舍也可以往上蓋。國際也有多層次的平飼系統（Aviary systems），在同一層禽舍中，有多層的棲架、產蛋箱、水線、飼料線等，可以飼養的蛋雞數量更多，不需擔心雞蛋生產量不足。



平飼雞隻（圖／台灣動物社會研究會）



格子籠雞隻（圖／台灣動物社會研究會）



格子籠與平飼比一比（圖／台灣動物社會研究會）