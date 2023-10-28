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【Whatever will be, will be】被問藍白合•親民黨主席宋楚瑜高歌回應: 世事難料、盼別搞出膿包

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/28 13:55
親民黨主席宋楚瑜（前右）10月25日在台北舉辦「公門好修行」新書發表會，與讀者合影留念。中央社

親民黨主席宋楚瑜（前右）10月25日在台北舉辦「公門好修行」新書發表會，與讀者合影留念。中央社

藍白合仍無共識，親民黨主席宋楚瑜今天(28日) 唱起英文歌曲Que Será Será，表達能否談成就如世事難料。他話鋒一轉提到，嚴格講起來不是草包問題，而是要小心不要搞出膿包，讓台灣出包。

宋楚瑜今前往和平籃球館出席弘揚孝道全球供佛齋僧大會，民眾黨總統參選人柯文哲的父母親也與會。

【Whatever will be, will be】被問藍白合•親民黨主席宋楚瑜高歌回應: 世事難料、盼別搞出膿包

親民黨主席宋楚瑜（圖）28日在台北出席第36屆弘揚孝道全球供佛齋僧大會，他致詞表示，期望未來新的政府團隊能注重民生、安全，愛護我們的土地。中央社

宋楚瑜致詞後接受媒體訪問，被問到總統大選藍白合遲遲沒有共識，宋楚瑜唱起西洋電影「擒凶記」的主題曲Que Será Será （Whatever will be, will be），表示此事能否談成，世事難料

宋楚瑜話鋒一轉說，「嚴格講起來不是草包的問題，而是大家小心不要搞出一些膿包，讓我們台灣真正出包」。媒體追問草包所指何人，他沒有進一步評論。

話說2019年為了競選總統，宋楚瑜特別進錄音室錄製競選歌曲，剛開始他直說: 唱歌好難 (20191205 YouTube影片 ) ，不過那時候他還說了一句話，「不遭人忌，是庸才; 不被人黑......是蠢材耶」(影片00:58處)

宋楚瑜今天(10月28日)還說，能料到烏克蘭一名喜劇演員為國家演出世界最大悲劇嗎，政治人物對天下蒼生要有責任，「舉頭三尺有神明，人在做天在看」。

宋楚瑜日前曾表示，希望親民黨重新回到國會，擁有3到4席的立委席次。他今天說，不分區名單正在作業當中，感謝各界關心，希望推動對兩岸有建設性的對話與和平倡議。

中央社引述宋楚瑜說，借鏡在烏克蘭與以色列發生的事情，台海兩岸應化解直接軍事衝突，以溝通、誠意相互了解，親民黨如果進入國會，將扮演「推動與煞車」角色，推動民生相關法案。

至於是否與民眾黨合作，宋楚瑜表示，有些有志之士表達意願，任何有想法的人都能為台灣打拚，未來不為自己爭權位，最重要的是讓兩岸沒有流血衝突。
Que Será Será
Whatever will be
will be

更新時間 : 2023-10-28 16:48 GMT+08:00

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