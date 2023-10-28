骨子裡有改革開放的血 為何中國前總理李克強之死恐讓習近平坐立難安？

在許多中國百姓心中，李克強是親民的、是接地氣的、是苦民所苦的總理。曾是能與習近平平起平坐的勁敵，他滿懷經國濟世理念，卻遭到鬥倒，邊緣化，提前下台，如今壯志未酬身先死。中共當局並非鬆一口氣，可能更提心吊膽。

BBC 記者麥笛文（Stephen McDonell）撰文指出，中國領導人之死，可能引發巨變。毛澤東去世導致政治動盪，胡耀邦之死釀成 1989 年天安門事件，不難理解，為何李克強猝逝後，中共立刻加強了維穩手段。

官方加大取締 VPN 翻牆，以免民眾造訪「不受控」的外部網路，也怕民間對這位失勢卻極有民望的前二把手進行悼念活動時，一不小心發酵成反習近平運動。這不僅是因為他卸任幾個月就心臟病驟逝，也是因他與習之路線截然不同。

李克強是務實派，不重意識形態，這也說明了他為何在上一屆中共中央政治局常務委員會（最高決策機構）的七人小組中，顯得如此孤寂。他的直言不諱，直揭積弊的風格，總讓領導圈子捏一把冷汗。

在維基解密外流的檔案中，「李克強指數」（Li Keqiang Index）成了他說真話的鐵證，亦是歷史定位的一大標誌。2007 年時任遼寧省委書記的李克強對美國大使說，以 GDP 衡量中國經濟並不可靠，而是應看三個指標：鐵路貨運、用電量和銀行貸款發放量。即便是閉門會議，在美國人面前批評中國官方統計數據的不是，也肯定讓黨內不悅。

李克強是當代中共領導中最智慧卓絕的人物之一，有著經濟博士背景的他，說真話的風格每每觸及習近平紅線，儘管一國經濟應是由國務院總理掌舵，最終還是被奪了權。他在新冠肺炎期間，談到了「清零」政策對整體經濟與市井小民造成的衝擊。雖未將矛頭直指最高領導人或政策本身，卻也未巧言粉飾。

2020 年，疫情爆發頭一年，他在 5 月的兩會期間，坦言中國 6 億左右人口月收入僅人民幣 1,000 元。同一年，他推出「地攤經濟」，稱小店經濟是「人間煙火」，盼能為商業活動注入活力。但，北京街頭小攤才重現不久，政策就遭到官媒嚴加抨擊「不衛生、不文明」，火還沒搧旺，就滅了。麥笛文指出，一國總理的政策建議閃電遭到推翻，充分顯示了他如何綁手綁腳，有志難伸。

根據路透社，主張向市場放權讓利、去槓桿化、結構改革、避免過度刺激經濟的「李克強經濟學」（Likonomics），在習近平治下未能全面推展，隨著習近平鞏固勢力，李克強影響力式微，遠不如前任朱鎔基與溫家寶。

李克強 2022 年 8 月赴深圳視察，向鄧小平銅像敬獻花圈時，直抒「改革開放不會停頓，長江黃河不會倒流。」影片不久後便遭到審查。今年李克強卸任前，在國務院發表告別談話，他感嘆道：「人在幹，天在看。」他的死訊傳出後，有的中國網友再度提及梁靜茹的歌曲《可惜不是你》，這首曲子去年 11 月前總書記江澤民過世後，也曾在網路瘋傳，但立刻遭禁。

日經亞洲引述香港時事評論員、曾任職北京記者的劉銳紹說法，李克強 1986 年就參加過合肥的一場學生示威，他在北京大學就讀時，也推動了學生會選舉改革。「李克強年輕時，是追求民主的。」劉說道。

在部分自由派菁英眼中，一個時代，結束了，中國政壇再無力求改革開放、以民為念的人物。

X 帳號李老師不是你老師 28 日貼文，指合肥紅星路李克強故居前，悼念者絡繹不絕，鮮花堆成了花牆。一張白紙寫著，「長江黃河水不會倒流，人在做天在看。克強總理，一路走好，改革的路後輩們，一定繼承您的遺志走下去。」

BBC 記者麥笛文認為，中國料將審慎處理悼念儀式，以免激起民間對這位前總理的過多同情，審查大軍也會盯緊社群媒體的緬懷情緒，避免氾濫「成災」。他說，李克強一度有望成為中國國家最高領導人。許多人在想，倘若當年是李克強接班，今日中國又會是什麼樣的光景呢？



2023年10月27日，民眾獻花悼念中國前總理李克強（圖／Ｘ平台＿李老師不是你老師）