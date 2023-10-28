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3萬陸客來台，門號辦了100萬個？立委質疑「抖內」介入台灣大選

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/28 10:16
手機示意圖（圖／Unsplash_ Gilles Lambert）

手機示意圖（圖／Unsplash_ Gilles Lambert）

2024 台灣總統大選進入倒數，民進黨立委 27 日示警，今年 1 至 3 月陸客來台申辦了逾百萬手機門號，疑有介入選舉的意圖，呼籲有關當局查辦。

中央社報導，民進黨立委林俊憲在立院質詢時表示，1 至 3 月來台的中國人士共 2萬9,000 多人，卻申請了超過 100 萬個門號，相當不尋常，不排除有干預選舉的可能。

他並提到，法務部日前公布境外資金介選可能態樣，如衝高頻道點擊量金援特定參選人、商業委託行銷公司洽網紅集體宣傳、以地下通匯方式金援特定參選人、虛擬通貨金援特定參選人等，其中「衝高點擊量金援」即「donate」（抖內），若是小筆金額、分散性質，且來自境外，並不好查。

林俊憲舉例，媒體曾報導抖內金額前 20 名網紅，政治立場都是罵民進黨為主，極度偏袒特定政治立場的藍綠比例，在台灣並不合理，亦非民主國家常態。中共可透過捐款給這些網宏、罵民進黨的節目，創造流量，影響輿論。

林俊憲指出，只要有姓名、手機，就能抖內，而光是今年前三個月，陸客來台 2 萬 9,000人，卻申辦了 100 萬 5,000 個門號，太不尋常，可能會用於政治捐款，介入台灣選舉，或影響社群平台。

對此，行政院長陳建仁回應，政府會加強巡查政治立場光譜集中現象，避免假消息傳播。
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民進黨

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