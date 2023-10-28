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中國外長王毅訪美進行「坦率」溝通 美中敲定11月拜習會

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/28 09:43
2023年10月27日，中國外交部長王毅、美國國務卿布林肯率領中美兩方代表在華府會晤。（圖／路透社Elizabeth Frantz）

2023年10月27日，中國外交部長王毅、美國國務卿布林肯率領中美兩方代表在華府會晤。（圖／路透社Elizabeth Frantz）

中國外交部長王毅率團訪問美國三天，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國總統拜登（Joe Biden）等人會晤。美方 27 日表示，雙方進行了「坦率交流」，並敲定 11 月拜習會事宜。

路透社報導，這是自 2018 年以來，首位中國外交部長訪美。王毅與布林肯、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）等高層進行了兩天「直率、深度的」會談後，與拜登在白宮商談了 1 小時，白宮稱之為美中維繫溝通渠道的「好機會」。

華府提出了關切點包括：恢復美中軍事交流、中國在東海與南海的危險行動、台灣、人權、被中國羈押的美國人、芬太尼（類鴉片藥物）走私、中東衝突等議題。

一名不具名的美方官員透露，拜登與習近平將於 11 月舊金山 APEC 峰會進行場邊會，雙方正就相關會議作準備，但中方可能待時程將近時才會證實。每當美中關係因競爭、歧異而緊張升溫，拜登即會尋求與習近平直接溝通，讓情勢降溫。他補充道，拜習二人有望「坐下來好好談談彼此的戰略意向」。

中國間諜氣球事件導致美中降至冰點，近幾個月來美方官員陸續訪中盼關係回溫，王毅也終於回訪。不過，批評指，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo,）相繼訪中，是否正中北京下懷。畢竟，在那之後，美中啟動了多個經貿商務工作小組，可能會令美國推遲對中國的制裁、出口管制等措施。
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更新時間 : 2023-10-28 16:48 GMT+08:00

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