【別再上當了】中台灣多校大學生遭「無卡分期」貸款詐騙　教育部: 涉9校89人受害

中部多所大學的學生遭無卡分期手法詐騙，台中市警方今天(27日) 表示，到下午4時初步統計約80名學生向校方通報；完成報案程序者截至下午5時共7校15人，損失金額5萬到10萬元不等。

中部地區大學校園發生學生遭集體詐騙案，透過以投資手機、電腦為由，吸引學生簽下新台幣5萬元到10萬元不等的無卡分期合約，受害校園包括逢甲大學、東海大學等。

警方指出，通訊行業務員向學生謊稱只需被害人申辦手機或購買筆電等3C產品，並填寫無卡分期貸款合約書，即可賺取現金5000元，結果學生收到繳款通知後才發現是一場騙局。

受害學生: 獲5千元反欠11萬

受害學生表示，透過朋友介紹認識犯嫌，只要簽名就有5000元現金，簽名後果真有給錢，後來又說要補簽名否則會被告，直到某天收到帳單，才知道遭詐騙，手機、電腦都沒拿到，卻已積欠11萬元。

台中市警察局表示，目前已指示各分局就轄內報案及大專院校等聯繫清查，並由轄區分局及市警局刑事警察大隊組成專案小組，報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

台中市警方澄清:

未如外傳所稱600人受騙情形

有關通報人數部分，警方指出，現由各校自行統計，截至今天下午4時為止，初步統計約80名學生通報，並未如外傳所稱600人受騙情形，同時各分局也持續與校方聯繫，已向校方通報但尚未製作受理報案筆錄學生，逐一通知完成報案程序。

警方統計到下午5時為止，共有7校15名學生完成報案程序，包括逢甲8人、靜宜1人、弘光科大1人、東海2人、嶺東科大1人、僑光科大1人、虎尾科大1人，被害人損失金額約5萬至10萬元不等。

根據中央社，逢甲大學副校長唐國豪今天接受媒體訪問，校方在10月10日接到第1件學生通報被以無卡分期契約詐騙，即向警方報案，後來陸續接到多名學生通報，警覺這是集體詐騙案件，目前統計有81件，後續清查有多少人受騙。

唐國豪說，學生與犯嫌多是透過朋友介紹認識，以投資為名透過無卡分期方式，起先有獲利及抽佣金，再介紹認識的學長、學弟或同學，受害學生遍布各年級，校方13日發出通知信，提醒校內學生勿受詐騙，加強法制教育。

東海大學透過文字稿表示，25日經警方通報，有1名受害學生，該生自述是此案的受害者，校方已提供相關法律諮詢，並告知學生如需到案說明，可由系輔導教官陪同瞭解情況。

東海大學表示，校安中心尚無接獲其他學生通報受騙情事，已完成教育部校安通報，將持續掌握其他受害者身分，對受害學生予以追蹤關懷及輔導處遇。

教育部: 涉及9校89名學生

針對中部地區校園發生學生遭「無卡分期」集體詐騙案，教育部27日傍晚表示，目前接獲共9校14件校安通報，涉及89名學生，已請各大專校院清查，並積極協助學生。

教育部發布新聞稿指出，近期接獲逢甲大學、中台科技大學、台中科技大學、建國科技大學、僑光科技大學、東海大學、嶺東科技大學、亞洲大學、弘光科技大學9校校安通報14件，共計89人。

教育部表示，針對已報案個案，警方正追查並檢具相關資料報請地檢署指揮偵辦中，教育部也請所屬學校積極協助受詐騙個案學生。

此外，運用多元化宣導管道，提醒學生勿輕易提供個人帳戶資料，謹慎使用第三方支付平台，避免協助他人領取金錢，落入詐欺集團洗錢的陷阱。

教育部指出，已透過大專校安聯繫群組，請各大專校院立即進行校內清查，如有疑似個案，應及時通報。

教育部呼籲學生提高警覺，如有遭遇此情形，應盡快向學校反應並盡快向警方報案。目前各大學設有相關機制，例如台灣師範大學在各系設有專責導師室協助學生。

清華大學今年9月開發清華學生資訊平台APP，內建緊急定位服務，學生遇到詐騙或其他危難時，可透過APP傳送定位到校安中心，即時獲得協助。