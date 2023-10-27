台灣9月景氣燈號轉黃藍燈•終結連10藍　國發會：景氣漸改善、以巴戰事發展仍需觀察

隨著出口好轉、廠商信心回升，國發會今天(27日) 公布的9月景氣燈號終結連10藍，轉呈黃藍燈，國發會表示，國內景氣逐漸改善，但仍需觀察後續變化。

2022年間，美國聯準會展開「暴力升息」，國際金融局勢動盪，加上通膨、地緣風險升溫等負面因素籠罩，全球需求迅速萎縮，進而衝擊台灣出口表現。

國發會景氣燈號也在去年(2022年) 11月至今年8月期間，連續亮出10顆代表景氣「低迷」的藍燈，超越金融海嘯的連9藍，追平2011年11月至2012年8月歐債危機，以及2015年6月至2016年3月科技景氣下滑期間連10藍的史上次長藍燈紀錄。

不過隨著出口步出谷底，國發會今天公布的9月景氣燈號綜合判斷分數增加2分、升至17分(如上圖)，得以擺脫藍燈，轉呈黃藍燈。

進一步觀察景氣燈號9項構成項目，海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈，製造業營業氣候測驗點由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；其餘7項燈號不變（下圖）。

圖／國發會

中央社引述國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示，財政部按月公布的出口已經轉為正成長，製造業營業氣候測驗點連續3個月走揚，則反映企業信心好轉。

9月景氣燈號亮出代表「轉向」的黃藍燈，意味景氣正從谷底的藍燈往上走，轉折過程中，景氣可能不是很平穩，會略有波動，但回升趨勢已確立。

邱秋瑩進一步指出，雖然去年10月出口表現不錯，基期因素可能使今年10月的年增率受抑制，但隨著人工智慧（AI）商機興起、新興科技發展，以及年底消費新品上市等旺季效應帶動，出口會愈來愈穩健。

對於部分經濟數據與廠商說法顯示當前景氣處於「不均衡復甦」，邱秋瑩坦言，不同產業之間，景氣回升進程先後有別，單就製造業而言，供應鏈上下游也會有時間差，這便是部分廠商比較不樂觀的原因。

邱秋瑩認為，出口趨勢向上，內需動能也還算穩健，可以樂觀期待後續發展，景氣將緩步復甦。

不過國際間仍存在諸多不確定性，包含全球通膨反覆，歐美升息遞延效應發酵，均可能牽動全球經貿局勢發展，進一步波及台灣，邱秋瑩提醒，以巴戰事的發展須持續觀察。