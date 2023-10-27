JR東日本大飯店台北 　HAYASE日本料理推「秋田縣美食祭」

位於JR東日本大飯店台北B1樓的「HAYASE日本料理」 再次為美食愛好者帶來一場令人難忘的美酒佳餚會體驗， 將舉辦第二回的「爛漫秋田銘釀餐酒晚宴」，並於即日起至11月3 0日期間呈現「秋田縣美食祭」，繼去年與秋田縣首次合作廣受好評 ，今年再次邀請饕客品味秋田縣的頂級美食。

繼成功與日本宮城縣佐浦家族合作推出「浦霞美酒佳餚會」後，「H AYASE日本料理」再度携手秋田縣，以秋田的特色美食和佳釀， 為饕客們帶來難忘的用餐體驗。11月17日，「 爛漫秋田銘釀餐酒晚宴」將在JR東日本大飯店台北B1樓的「HA YASE日本料理」盛大舉行，提供６款精選自秋田的酒款， 讓客人享受秋田的風雅滋味。晚宴參加費用為每席6,000元， 並另加10%服務費，營造優雅的用餐環境。

「秋田縣美食祭」懷石料理套餐供應至11月30日，每客3, 500元並另加10%服務費，呈獻精緻的9品料理。前菜以「 秋田山海的恩惠」為命名，意旨以秋田的山、海食材進行設計， 以著名的藤五郎梅醋製作的蓴菜帶來酸甜的口感，讓人陶醉。「 玉子寒天」將雞蛋打成蛋花，加入寒天製成的口感像果凍一樣滑順。 秋田名物「煙燻蘿蔔奶油起司」，遵循傳統的醃製方式， 將奶油起司包裹在煙燻蘿蔔上，帶來清脆的口感， 與奶油的濃郁風味相融合。「米棒胡桃田樂」 是以將煮熟的米飯磨碎並貼在竹棒上經碳烤處理， 最後淋上胡桃味噌，呈現出令人垂涎的美味。「雷魚最中餅」 細緻而輕薄的最中餅，將秋田盛產的雷魚巧妙融入其中， 呈現出秋田特有的風味。

「比内地雞高湯雜煮」 選用日本三大地雞之一的秋田比內地雞熬煮成湯底， 油脂豐富湯頭呈現天然甜味。「秋田牛炙燒壽司」選用日本秋田A5 等級的黑毛和牛，肉質油脂豐富帶點米香，融合米粒再經過炙燒， 油花與肉汁在嘴巴綿延開來，品嘗日本秋田的夢幻美味。「 鮭鹽魚汁燒」秋田魚露燒是以日本雷魚製作的魚露醬， 料理長用來搭配鮭魚進行燒烤，讓饕客可品嘗秋田當地特色的調味。 「海鱺魚味噌煮」使用經過三年熟成的黒味噌進行燉煮， 讓海鱺魚完整的吸收黒味噌的味道帶出圓滑原潤且甘甜的口感。

「白神蔥和馬頭魚天婦羅」秋田縣產白神蔥甘甜香氣， 與馬頭魚進行酥炸， 可搭配柚子鹽增加清爽香氣或是松茸鹽品嘗不同風味。 食事以秋田縣開發的新品種白米「咲盛稻」可搭配紫蘇籽味噌、 鱈魚子吟醸漬及漬物等，還有純正日本風味的鯛魚清湯。 套餐最後的甜點則為秋田最北端採收的水蜜桃製作的「 鹿角北限之桃子果凍」，為饕客們帶來無與倫比的秋田美食饗宴。

「HAYASE日本料理」的日籍料理長郡司行雄（Yukio Gunji）表示：「以秋田美食傳統技法及食材料理， 希望讓饕客們感受到跟到日本一樣享用原汁原味美食體驗。」此次， 「秋田縣美食祭」為客人提供多樣的菜單選擇，另外還有「 秋田牛壽喜燒」和以秋田牛為主的鐵板燒料理，滿足各種口味需求。 歡迎所有食客前來品味這個獨特的美食活動， 並一同探索日本秋田的風味和文化。