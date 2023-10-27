大倉久和萬聖節造型蛋糕及自助餐優惠 兒童著萬聖裝扮享免費吃自助餐

時序入秋之後就是節慶派對的季節！一年一度的萬聖節即將到來，可愛的小群魔上街討甜頭吃的萬聖節就要登場了。大倉久和大飯店不僅即日起至10月31日於The Nine烘焙坊應景推出抹茶怪獸、小幽靈及紫薯地瓜蛋糕等萬聖節限定糕點，每款售價200元起；歐風館自助餐廳更於10月28日起至10月31日午餐及晚餐餐期推出「萬聖節不停歇」活動，兒童凡著萬聖節元素的裝扮至歐風館自助餐廳用餐，即可免費用餐。此外，甜點團隊特別打造南瓜巫師帽藝術麵包與枯樹墓碑巧克力裝飾歐風館自助餐檯，餐檯上還可品嚐到南瓜起司蛋糕、幽靈馬林糖及蜂蜜南瓜慕斯等多款萬聖節南瓜系列點心。享受甜點與南瓜料理甜蜜之餘還有豐富視覺享受的過節氣氛為歲末聚餐時刻拉開序幕。詳情及訂位請洽02-2181-5135。

The Nine烘培坊推出三款萬聖主題糕點可愛襲擊你的心臟

The Nine烘培坊即日起至10月31日特別針對萬聖節推出三款蛋糕，分別是抹茶怪獸、小幽靈及紫薯地瓜蛋糕，每款售價200元起。「抹茶怪獸」莓果抹茶慕斯採用日本抹茶巧克力外層的三眼怪內搭配輕盈酸甜的莓果果醬、杏仁海綿蛋糕和草莓布丁餡，帶來豐富多層次的口感和風味。底部是香草沙布列餅乾加上烤過杏仁角裹上金粉增加香氣；「小幽靈」杏桃百香果巧克力慕斯以特選的新加坡帕蒂沙33%白巧克力為基礎，結合了飽滿的百香果奶餡及杏桃百香果庫利果凍，巧克力慕斯和杏仁海綿蛋糕內餡一口滿足平衡酸甜的口感，底部搭配了香草沙布列餅干；五吋的「紫薯地瓜蛋糕」外層以紫薯香堤鮮奶油的蜘蛛網條和地瓜香堤鮮奶油包裹著濕潤巧克力戚風蛋糕，內含綿密的紫薯地瓜餡和Ｑ彈的白玉麻糬，再以蜜橘馬卡龍點綴，主廚創新的巧思讓甜點控的味蕾在萬聖節倍感驚豔。即日起開始接受預購，預購請洽02-2181-5138。

兒童著萬聖節裝扮享自助餐午、晚餐期用餐免費

歐風館自助餐廳行政主廚山本克哉（Yamamoto Katsuya）精研法式料理四十餘年，結合台灣在地食材特性並運用多元烹飪技法融入經典法式料理，打造出「地中海紀行」主題料理，讓賓客在品嚐多道美味佳餚時，就像是親身經歷地中海一趟，非常適合節慶聚餐分享各式美食的時刻。歐風館自助餐廳於10月28日起至10月31日午餐及晚餐餐期推出「萬聖節不停歇」活動，12歲以下兒童凡著萬聖節元素的裝扮至歐風館自助餐廳用餐，即可免費用餐，乙位成人限攜帶兒童乙位。 此外，甜點團隊特別打造南瓜巫師帽藝術麵包與枯樹墓碑巧克力裝飾自助餐檯，餐檯上還可品嚐到各式可愛造型的南瓜起司蛋糕、幽靈馬林糖及蜂蜜南瓜慕斯等多款萬聖南瓜系列點心。可愛俏皮的造型讓大小朋友在享用寰宇美食的同時也可以拍照與朋友分享。歐風館自助餐廳線上訂位請至https://reurl.cc/NqAEK9，訂位專線：02-2181-5135。