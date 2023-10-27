新北就是強！「職業試探教育」獲日本「Good Design Award」國際大獎

「日本優良設計獎(Good Design Award)」是日本最有歷史與地位的設計大賞， 更是全球四大設計獎之一，日前揭曉2023年獲獎名單，在全球5 ,447件作品中，新北市教育局以「職業試探暨體驗活動」 脫穎而出，榮獲G Mark標章，並於日(25)前獲邀至日本參加頒獎典禮， 讓全世界看見「新北適性教育」核心價值。

新北市打造全國第一個，也是推動最完整職業試探體系，自104年 起成立職業試探暨體驗教育中心，至今已成立全國最多16所職業試 探中心，唯一職業試探課程架構，也是全國唯一七大類(工、商、 農、家事、海事、藝術、醫護)全部到位的縣市， 今年更宣布全國首創與11所觀光工廠及產業文化館合作推出多元職 業試探教育，打造最多元且豐富的職探場域。

教育局表示，為讓孩子從小對工作世界有所認識， 每年辦理職業試探活動，讓10至15歲國中小學生能夠自我探索， 迄今已累積辦理約3,800場次，超過8萬名學生受惠， 這次獲得世界知名設計獎項肯定， 也大大鼓勵新北市所有推動職業試探、生涯發展的老師及產業代表， 未來繼續為適性發展努力。

新北市「職業試探暨體驗教育」以適性發展為唯一目標， 從真實職場環境、職業素養內涵、自我覺察發展3個層面出發， 包含課程架構、數位科技、國際雙語、新興產業以及跨界跨域等5個 策略，讓新北市的孩子透過多元多樣的試探及體驗，自我省思認識， 進而找到興趣性向，擇定人生方向，整套設計讓孩子從小扎根， 搭配一貫化的人才培育，不僅落實生涯發展精神， 更從小培養業界頂尖人才。

Good Design Award評審廣田尚子等人表示，透過體驗式學習提供探索機會， 孩子在被迫做出選擇之前了解自己的性向和才能。 系統化的課程設計，讓學生了解各式各樣的工作， 體驗工作的各個面向，並透過潛能測試幫助他們了解自己的特點。 希望該項目能夠發展成為策略性教育項目， 並著眼於培養具有國際競爭力的人力資源。相關得獎說明可至Goo d Design官方網站查詢(https://www.g- mark.org/gallery/winners/ 19701?companies=faeb040f-3038- 4832-b2ee-1177410a077b&years= 2023&mibextid=Zxz2cZ)。

職業試探中心樟樹國際實中流行服飾科一年級傅純靈同學表示， 從小對服裝很有興趣，在小學的時候參與好幾場職業試探活動， 包含設計類、家政類等等，也從中更確定自己對服飾的愛好， 因此選擇就讀樟樹國際實中的流服科， 未來夢想開創屬於自己的服飾品牌。

教育局補充，新北市一貫化培育技職人才，從國中小「職業試探」 階段即辦理技藝競賽、技藝教育班、技藝社團、新興產業試探、 寒暑假職探育樂營等活動。透過設計真實職場環境、 規劃職業素養課程、培養學生自我潛能發展， 提供學生多元的職探機會，未來將整合23所高中職學校、23所境 內大專校院，持續擴大職業試探場域，每年提供1萬5,000名體 驗機會，讓新北國中小學生瞭解自我性向及興趣，落實「放對位置， 人人都是天才」適性精神。

△大觀國中職探育樂營-園藝綠手指課程，孩子認真了解植栽相關知識。（圖／新北市教育局）

教育局及職探中心老師至日本頒獎現場講解職探精神。（圖／新北市教育局）