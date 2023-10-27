新北就是強！「職業試探教育」獲日本「Good Design Award」國際大獎

「日本優良設計獎(Good Design Award)」是日本最有歷史與地位的設計大賞，更是全球四大設計獎之一，日前揭曉2023年獲獎名單，在全球5,447件作品中，新北市教育局以「職業試探暨體驗活動」脫穎而出，榮獲G Mark標章，並於日(25)前獲邀至日本參加頒獎典禮，讓全世界看見「新北適性教育」核心價值。
新北市打造全國第一個，也是推動最完整職業試探體系，自104年起成立職業試探暨體驗教育中心，至今已成立全國最多16所職業試探中心，唯一職業試探課程架構，也是全國唯一七大類(工、商、農、家事、海事、藝術、醫護)全部到位的縣市，今年更宣布全國首創與11所觀光工廠及產業文化館合作推出多元職業試探教育，打造最多元且豐富的職探場域。
教育局表示，為讓孩子從小對工作世界有所認識，每年辦理職業試探活動，讓10至15歲國中小學生能夠自我探索，迄今已累積辦理約3,800場次，超過8萬名學生受惠，這次獲得世界知名設計獎項肯定，也大大鼓勵新北市所有推動職業試探、生涯發展的老師及產業代表，未來繼續為適性發展努力。
新北市「職業試探暨體驗教育」以適性發展為唯一目標，從真實職場環境、職業素養內涵、自我覺察發展3個層面出發，包含課程架構、數位科技、國際雙語、新興產業以及跨界跨域等5個策略，讓新北市的孩子透過多元多樣的試探及體驗，自我省思認識，進而找到興趣性向，擇定人生方向，整套設計讓孩子從小扎根，搭配一貫化的人才培育，不僅落實生涯發展精神，更從小培養業界頂尖人才。
Good Design Award評審廣田尚子等人表示，透過體驗式學習提供探索機會，孩子在被迫做出選擇之前了解自己的性向和才能。系統化的課程設計，讓學生了解各式各樣的工作，體驗工作的各個面向，並透過潛能測試幫助他們了解自己的特點。希望該項目能夠發展成為策略性教育項目，並著眼於培養具有國際競爭力的人力資源。相關得獎說明可至Good Design官方網站查詢(https://www.g-mark.org/gallery/winners/19701?companies=faeb040f-3038-4832-b2ee-1177410a077b&years=2023&mibextid=Zxz2cZ)。
職業試探中心樟樹國際實中流行服飾科一年級傅純靈同學表示，從小對服裝很有興趣，在小學的時候參與好幾場職業試探活動，包含設計類、家政類等等，也從中更確定自己對服飾的愛好，因此選擇就讀樟樹國際實中的流服科，未來夢想開創屬於自己的服飾品牌。
教育局補充，新北市一貫化培育技職人才，從國中小「職業試探」階段即辦理技藝競賽、技藝教育班、技藝社團、新興產業試探、寒暑假職探育樂營等活動。透過設計真實職場環境、規劃職業素養課程、培養學生自我潛能發展，提供學生多元的職探機會，未來將整合23所高中職學校、23所境內大專校院，持續擴大職業試探場域，每年提供1萬5,000名體驗機會，讓新北國中小學生瞭解自我性向及興趣，落實「放對位置，人人都是天才」適性精神。
△大觀國中職探育樂營-園藝綠手指課程，孩子認真了解植栽相關知識。（圖／新北市教育局）
教育局及職探中心老師至日本頒獎現場講解職探精神。（圖／新北市教育局）