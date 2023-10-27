臺灣土地銀行羽球隊　赴宜蘭竹林、馬賽國小送暖

土地銀行發起羽球公益教學活動送暖至宜蘭，為推廣羽球運動，土地銀行羽球隊在26日、27日分別至宜蘭縣竹林國小、馬賽國小舉辦「羽球我來了」公益教學活動，同時也捐助兩所學校各150打的職業賽事用球，幫助學校培育更多羽球小將。

土地銀行今年在「羽球我來了」公益教學活動共吸引100名學生參與，土地銀行不僅安排現役羽球國手單、雙打表演賽，讓學子感受職業體育運動張力，土地銀行羽球隊與教練團也提供現場教學，讓學生們體驗羽球運動與學習體適能知識。

土地銀行自民國65年成立羽球隊、1997年成立女子網球隊，每年編列數千萬元挹注球隊預算，堪稱國內羽球、網球國手搖籃。土地銀行目前已與10所各級學校簽訂建教合作契約，積極培育基層羽（網）球球員。

近年來土地銀行羽球隊、女子網球隊表現亮眼，以羽球隊而言，目前男單有2位、男雙有3組、女雙及混雙各有1組選手位居世界排名前50名，自今年以來在超級系列賽事奪下3金、3銀及10銅的豐碩戰果，且在「2021成都世大運」、「2022杭州亞運」分別摘下3金1銀1銅、2銀1銅成績，為國爭光之餘亦樹立運動生涯里程碑。

土地銀行長期落實企業社會責任並舉辦羽球公益教學，協助學生與弱勢族群獲更多體育受教權，今年以來即舉辦三場公益教學，包括今年4月於臺中市立特教學校的「土銀有愛，關懷及陪伴羽球體驗營」、7月「青少年羽球夏令營」及本次「羽球我來了」活動。在多年耕耘下，土銀已連續14年獲教育部頒發體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三大獎，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。