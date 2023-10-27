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臺灣企銀主辦亞通利大能源新臺幣38億元ESG聯貸案

By 台灣英文新聞
2023/10/27 17:16
圖／臺灣企銀

圖／臺灣企銀

臺灣企銀統籌主辦亞通利大能源股份有限公司（以下簡稱亞通）新臺幣38億元聯合授信案，在銀行團踴躍參貸下，超額認購130％，於今（27）日成功完成聯貸簽約。臺灣企銀表示，亞通聯貸案納入ESG指標連結利率條款，持續協助客戶推動ESG節能減碳，接軌永續發展趨勢。

臺灣企銀指出，該聯貸案籌措資金主要支應亞通工程週轉、購料融資、保證所需款項。亞通為海洋工程及綠能事業領域專業領導廠商，海洋工程中，除了於菲律賓三大電廠土木及海水冷卻工程的完工實績外，未來將投入具高市場價值的離岸風電佈纜工程及海水溫差發電工程。

亞通長期耕耘綠色能源，於台灣中、南部三大儲能中心的建置工程已順利完工，並持續建置大型儲能案場與電力交易平台，協助台電強化電網韌性的基礎建設，增加售電及維運收入並挹注穩定現金流，為整體業務增添成長能量。亞通並規劃將國內太陽能及儲能EPC工程事業拓展至東南亞市場，為全球環境永續發展盡一份責任。

臺灣企銀長期支持企業共同參與永續行動，與工業技術研究院合作建立「淨零減碳輔導平台」，提供中小企業一站式碳轉型服務，由跨領域專業顧問團隊進行中小企業短、中、長期全方面淨零轉型診斷及規劃，輔導企業執行改善措施，減輕碳焦慮、加速永續經營進程，並持續精進金融業於融資供應鏈之影響力，貫徹ESG環境永續的發展目標。

更新時間 : 2023-10-28 04:24 GMT+08:00

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