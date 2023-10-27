新北市第4年推出愛兒包與幼幼包　卡多摩等用佛心價 板信志工樂分裝

由台灣卡多摩嬰童館等14家廠商， 以優惠價格提供各式嬰幼兒產品， 再由板信商業銀行企業志工等幫忙分裝， 新北市社會局第4年推出愛兒包與幼幼包， 全力支援育有新生兒的小爸媽與弱勢家庭。小媽媽小芹說， 愛兒包不僅解決她初為人母不知如何準備嬰兒用品的問題， 小爸媽個管中心善牧基金會的社工還一路陪伴和教導， 現在她已經有2個寶貝了，和先生自營果乾、蜜餞等，並寄賣在「 7-11賣貨便」網站平台，嘗試小創業。

社會局長李美珍表示，小爸媽因各種因素致支持系統不足， 市府從109年起， 便和善牧基金會合作成立新北市小爸媽個管中心。在實務服務中， 發現有3成未婚小爸媽獨自扶養，即使已婚， 照顧重任也落在小媽媽身上，因此4年前開始推出愛兒包計畫。

李美珍說，另發現在3年疫情衝擊下， 參與兒少發展帳戶的部份家庭也因生活壓力而中斷， 遂將愛兒包擴大到弱勢家庭，新增樂芙關懷協會、 汐止心汐止情慈善協會和百合志願服務協會等， 協力發送幼幼包給弱勢家庭。

板信銀行副總經理張奇勳率領20位企業志工，暫時放下手邊工作， 協助分裝500份愛兒包與幼幼包。一位員工說， 非常期待一年一度的愛兒包分裝服務， 感覺像是重新幫自己孕育的寶貝準備用品一樣。

參與新北市愛兒包計畫除卡多摩嬰童館外，還包含杏豐、貝恩、 龍億、金百利克拉克、友華生醫、康貝、長弘、詩比樂、璟豐、 優生、昱瑒、培寶、小松生技、三暉圖書等共15家廠商，除奶瓶、 奶嘴、尿片、濕紙巾外，還包括羊乳片等營養補給品和兒童繪本等。