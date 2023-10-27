Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北市第4年推出愛兒包與幼幼包　卡多摩等用佛心價 板信志工樂分裝

By 台灣英文新聞
2023/10/27 17:13
圖／新北市政府社會局

圖／新北市政府社會局

由台灣卡多摩嬰童館等14家廠商，以優惠價格提供各式嬰幼兒產品，再由板信商業銀行企業志工等幫忙分裝，新北市社會局第4年推出愛兒包與幼幼包，全力支援育有新生兒的小爸媽與弱勢家庭。小媽媽小芹說，愛兒包不僅解決她初為人母不知如何準備嬰兒用品的問題，小爸媽個管中心善牧基金會的社工還一路陪伴和教導，現在她已經有2個寶貝了，和先生自營果乾、蜜餞等，並寄賣在「7-11賣貨便」網站平台，嘗試小創業。

社會局長李美珍表示，小爸媽因各種因素致支持系統不足，市府從109年起，便和善牧基金會合作成立新北市小爸媽個管中心。在實務服務中，發現有3成未婚小爸媽獨自扶養，即使已婚，照顧重任也落在小媽媽身上，因此4年前開始推出愛兒包計畫。

李美珍說，另發現在3年疫情衝擊下，參與兒少發展帳戶的部份家庭也因生活壓力而中斷，遂將愛兒包擴大到弱勢家庭，新增樂芙關懷協會、汐止心汐止情慈善協會和百合志願服務協會等，協力發送幼幼包給弱勢家庭。

板信銀行副總經理張奇勳率領20位企業志工，暫時放下手邊工作，協助分裝500份愛兒包與幼幼包。一位員工說，非常期待一年一度的愛兒包分裝服務，感覺像是重新幫自己孕育的寶貝準備用品一樣。

參與新北市愛兒包計畫除卡多摩嬰童館外，還包含杏豐、貝恩、龍億、金百利克拉克、友華生醫、康貝、長弘、詩比樂、璟豐、優生、昱瑒、培寶、小松生技、三暉圖書等共15家廠商，除奶瓶、奶嘴、尿片、濕紙巾外，還包括羊乳片等營養補給品和兒童繪本等。

更新時間 : 2023-10-28 04:24 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
韓劇「惡中之惡」導演將成果歸功池昌旭：說都是他做的也無妨
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
萬聖節去哪玩1？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠
台灣經濟部核准7重大投資案　台積電赴德國設廠、國泰人壽、金寶仁寶等案均通過
台灣經濟部核准7重大投資案　台積電赴德國設廠、國泰人壽、金寶仁寶等案均通過
齊力跨越2030淨零減碳關卡　獲頒淨零標章22家企業扮領頭羊
齊力跨越2030淨零減碳關卡　獲頒淨零標章22家企業扮領頭羊
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀
萬聖節去哪玩2？台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」10/28、29登場 闖關拿SWITCH 還有璀璨煙火秀
【趙天麟退選】陳永興籲賴清德結盟郭倍宏　26位台派大老聯署促達國會過半
【趙天麟退選】陳永興籲賴清德結盟郭倍宏　26位台派大老聯署促達國會過半
【更新】獨／兩度來台諾魯總統昆洛斯遭罷免 外交部：將與新政府密切合作
【更新】獨／兩度來台諾魯總統昆洛斯遭罷免 外交部：將與新政府密切合作
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多