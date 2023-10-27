「誠品生活480」進駐台中七期 10/27搶先體驗 12月試營運

台中七期市政路的「誠品生活480」即將在12月試營運，營業樓層為地下1樓至地上7樓共8層樓，將是中南部最大的誠品生活旗艦店，5F誠品書店及eslite café則在今（27）日率先劇透。

以「城市美術館」為概念的「誠品生活480」坐落在西屯區市政路480號，走路幾分鐘便可到達台中國家歌劇院、台中大遠百和新光三越；賣場面積達7,500坪，規模比台北誠品南西店還大，也將是中南部最大的誠品生活旗艦店，涵蓋書店、餐飲、生活風格設計、流行休閒輕旅等多元內容。

誠品表示，率先劇透的「5F誠品書店」與設計師宋契德再次攜手合作，將書店窗景設計為「巨幅畫框」，藉由陽光、窗景、書籍與讀者融合而成獨有的書店風景。獨特的十字動線串聯3大主題書區：首家跨越理工人文思維的「科學與人文書區」、強調藝術與攝影的「美學藝境」藝術生活，和以歐美創業家為靈感打造的「車庫時光」商業趨勢主題。



藝文愛好者的質感聚所「eslite café」，延續誠品行旅「款待人、款待心」的精神，全新菜單首先於誠品生活480美味上桌，包含清爽的「乾煎雞胸肉果匯沙拉」、讓人精力充沛的早午餐料理「透抽夏卡蘇卡」、美味蔬食「溫燉番茄季節時蔬寬捲麵」、「溫泉蛋野菇松露燉飯」等。

「B1品食光」生活美食街則在11/08美味開張，將引進道地台味小吃、網購人氣宅配美食、健康餐盒等多元料理，還有上班族必備的手作茶飲、日式甜品等心靈補給美味。

「誠品生活480」這棟大樓的前身是衣蝶百貨，2003年盛大開幕，但2007年便不堪虧損而停業，2012年柏地廣場—Select Shop商場，2014年 LEECO 禮客時尚館陸續進駐，但均以結束營業收場。