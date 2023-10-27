被迫上烏克蘭戰場 美國：俄國殺害畏戰士兵

俄烏戰爭陷入膠著，白宮 26 日表示，俄國疑似對自家士兵下手，畏懼上前線者，不少遭到射殺。

BBC 報導，自 10 月中起，俄烏交火激烈，在烏克蘭東部阿夫迪夫卡（Avdiivka）陣亡的俄軍士兵中，部分疑似遭到自家人殺害。

俄軍在此役傷亡慘重，烏方稱俄方折損了 5,000 人，美國則稱至少 125 輛裝甲車及一個營級以上的裝備覆滅。一名烏軍發言人表示，俄國軍隊傳出嘩變，士兵拒上戰場。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）也在一場記者會中提到，俄國動員的兵員仍裝備匱乏，訓練與作戰準備嚴重不足，就像去年冬季大反攻一樣無力。

柯比補充，俄軍使出人海戰術，將一批批訓練不足的新兵丟上戰場，沒有像樣的指揮、沒有軍需補充，沒有支援，也難怪士氣低迷。

另一方面，根據路透社，新選出的美國眾議院議長強生（Mike Johnson）26 日表示，反對美國援助烏克蘭與以色列資金以包裹式方案處理，顯示總統拜登（Joe Biden）承諾的 1,060 億美元援助，可能生變。

由於共和黨對源源不斷資助烏克蘭有所疑慮，拜登的盤算是，將烏克蘭及移民相關資金「夾帶」置入以色列援助方案，或有可能說服共和黨人士點頭。根據拜登的計畫，美方將對以色列提供 143 億美元飛彈與防空系統援助，並再馳援烏克蘭 610 億美元。