瑞士硬漢藝術家MARCK台北全新個展　開幕派對夾娃娃彈電吉他也談藝術

身穿黑底花襯衫，嘴裡叼著捲菸，手裡拿罐啤酒，看似硬漢風格的瑞士錄像雕塑藝術家MARCK其實十分健談，7年後再度來台舉辦全新個展「馬克實驗室」，帶來新作《Phone Connected》紀錄他參加各國藝博會及畫展遇到的人，並持續在台北拍攝，成品預計超過2小時。

Bluerider Art畫廊旗下經營超過40位國際藝術家，主要以歐美居多，MARCK為其中一位代理藝術家，其銷售金額穩坐前三，作品價格從易入手的幾十萬到百萬都有，國際8間畫廊也相中代理他，為什麼一個曾有搖滾巨星夢，從知名藝術學校輟學後當過機械電工的半途出家藝術家，能在該產業堅持15年並取得如此成績？

MARCK坦言從事藝術這行業不是計畫中的，或許就是這份與生俱來的隨興，不做作的呈現他對社會的觀察，也不刻意迎合討好大眾眼光，反而讓他的作品獨樹一格充滿魅力，成為高級餐廳及私人家居的收藏首選。

MARCK作品常以被困在特定空間內的女性為題，求生慾旺盛的影像帶給雕塑生命，遊走於慾望與權力之間，雖不時有裸露畫面易引人遐想而失焦，但整體來說不難看出對自由的渴望以及對人權的探討，善用通俗的視覺語言激發大眾省思，他最經典的作品，是件很像警方從人口走私販子查緝到的貨品，一個木箱裡關著裸體女人的錄像雕塑，影片中的女子拍打木箱想逃脫，沒有歇斯底里地尖叫，也沒有憤怒暴走的行為，如同馬克其他的作品，安靜溫柔的女人被困住卻不停歇地找出路。



2021年《Mini Transport Crates》。

MARCK表示自己深受1962年實驗藝術運動激浪派成員白南準（Nam June Paik）和錄像藝術創始者Wolf Vostell的影響，對他而言，「錄像的目的不是敘述一個故事，而是激發觀眾的情緒」，科技只是一種手段和目的，以設計拍攝電影場景取得錄像，消除了傳統雕塑的靜止狀態。

如果在台北街頭不期而遇騎著單車的MARCK不用太驚訝，甚至可以和他小聊片刻成為《Phone Connected》一部分，藝術家跑遍歐洲各國，在久待的城市都會購入一台自行車享受無拘無束的生活，這次甫落地台北就購入一台二手單車，打算從台北騎到淡水欣賞美景，MARCK表示，在柏林等歐洲城市騎單車很危險，但在台灣相對安全。

個展開幕派對將於明（28）日下午2:30至6點於Bluerider ART 台北敦仁館登場，屆時藝術家也會在現場演出一圓自己年輕時的搖滾巨星夢，現場融入「在地元素」打造夾娃娃機，並在機器中放入迷你版本作品《Mini Transport Crates》供觀眾互動玩樂，藝術家也將在畫廊進行為期一個月的駐地創作，民眾看展時也可以近距離觀察藝術家的創作過程，開幕派對為免費參加，需於線上報名。

現在一起來回顧MARCK的經典作品跟全新系列吧！



2019年用裸體拼成的時鐘作品《Human Clock》。



作品《Shame》以動力裝置袒露或遮掩女子裸體，牽引觀者對於「自由身體文化」展開的激辯與情緒。



大型經典作品《Gegenstrom》中女子在水中展現求生與探索出口的渴望。



《Bon Appétit》以罐頭盛裝年輕女子肉體，並附在餐盤上祝饕客用餐愉快諷刺意味濃厚。

以上圖片由畫廊提供