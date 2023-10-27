台灣大巨蛋終將啟用　11/18測試賽開放1.2萬民眾免費入場

台北市大巨蛋歷經11年，終於將在12月3日正式啟用，台北市長蔣萬安今（27）日親自前往開箱，強調先前大聯盟顧問所提出的問題皆已改善，未來將以舉辦棒球賽為主。另外，11月8日測試賽將開放1萬2000名觀眾免費入場體驗。

蔣萬安表示，大聯盟專家7月到大巨蛋所提出的改善項目皆已改善完成，包含本壘板後方內野防撞軟墊高度、防護網須加長、投手丘紅土跟草坪銜接部分等。

蔣萬安也提及，大巨蛋11月將辦2場測試賽、12月辦亞洲棒球錦標賽，11月測試賽已透過棒協邀請台北興富發等隊伍，將取得球員對球場的回饋後進行改善。而大巨蛋白色座椅可能會造成「吃球」的疑慮，蔣萬安表示可以加裝椅套，將再與遠雄溝通。

蔣萬安說，大巨蛋以舉辦棒球賽為主，會以棒球賽事為優先考量，若要辦如演唱會等非棒球賽的活動，就要依規定提供資料讓市府審核過後才可舉辦。

根據中央社，遠雄集團發言人楊舜欽表示，18日測試賽會開放1萬2000名觀眾入場，棒球座椅舒適度及顏色等相關問題，經測試賽取得球員和觀眾回饋後，再進行修改。

外野安全指示過亮問題，楊舜欽表示，大巨蛋屬多功能場館，依規定須設安全指示標示，有舉辦棒球賽時會以物品覆蓋。至於疏散部分，電腦模擬在15分鐘可讓場內觀眾抵達安全平台，場館共有4萬席座位。



圖為大巨蛋打者之眼，白椅部分遭疑有「吃球」疑慮，影響球員視線（圖／中央社）



大巨蛋最上層觀眾席往下拍攝全景（圖／中央社）