萬聖節去哪玩3？2023板橋府中搞什麼鬼10/28登場 密室逃脫、討糖、變裝一次玩個夠

2023府中奇幻城壓軸上陣，府中搞什麼鬼將於明（28）日登場！除了吸睛的變裝踩街遊行及比賽、DIY體驗活動、搞怪市集、藝人表演，當然還有小朋友專屬的奇幻樂園討糖大冒險。

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新北市經濟發展局長何怡明表示，今年配合「2023台灣設計展」，擴大辦理府中萬聖節經典盛事，活動時間從10月7日起至10月29日、範圍自板橋中山路延伸至「美學示範基地—北府中廣場」，打造時間最長、範圍最大、活動最多的「府中奇幻城」，包含奇裝幻象特效藝術設計展、奇幻列車戶外攝影棚、密室逃脫遊戲、新北好市節、潮嬤再現、府中搞什麼鬼6大特色活動。

經發局補充，府中商圈為板橋火車站的舊址，今年結合過去枋橋驛車站意象以及府中知名景點，在府中廣場以5個20呎貨櫃屋打造園邸精靈屋、文字異想屋、府中奇廟世界、枋橋夜食界4款戶外奇幻攝影棚以及府中奇幻城入口意象， 歡迎大家10月28日及29日一起到現場享受奇幻派對，發掘最特別的變裝達人與奇幻列車合影外，還可以逛市集、吃美食、拍美照、看表演，滿足所有的感官體驗！

搞怪市集總共集結了美食、DIY體驗、百貨文創等50個特色攤商：胖卡餐車「KK手工窯烤披薩」、素食主義者不能錯過的「胡嬤嬤素食料理」、「原木屋滷味坊」妖怪包裝造型滷味拼盤、「SorridereIrene微笑瑞」推出萬聖節限定款蛋糕；「甜點郡Dessert _Jun」販售幽靈布朗尼、手指女巫餅乾等；「貪婪貓調飲室」推出巫婆湯、殭屍走跳、吸血鬼喝茶，增添微醺氣氛。

除此之外，還有「藝起來串臉社會企業」的萬聖派對多肉組合盆栽、「搞怪女孩纏花手作」萬聖節限定耳環、「解懮小舖」萬聖節應景小飾品等百貨文創商品。在市集消費滿300元還可憑券享雙重好禮，除了可兌換好禮也有機會獲得最高5,000點新北幣兌換序號。

為了營造濃厚的萬聖節氛圍，邀請府中商圈優惠店家共同參與店面佈置比賽，10月29日前可透過網路票選出最具特色店家，前三名店家頒發3,000元獎金；串連超過120家的府中特約店家推出限定優惠。

10月29日前每週末加碼推出專屬優惠，登入「NewTaiPAY」APP，完成問答即可獲得100點新北行動支付優惠券，還有2天將各推出500份，適用於府中商圈特約店家及攤商市集。