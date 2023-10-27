更新【缺工導致關床降載】台灣護理人力荒　多家醫院紛紛加薪調薪搶才

更新時間: 2023-10-27 19:01

護理人力荒，長庚、振興、亞東、新光等多家醫院今年紛紛祭出加薪搶人才，其他如台安、國泰等醫院規劃明年調薪，馬偕仍待研議。護理界盼政府帶頭加大力道，多管齊下解困境。

台灣護理人力缺工大爆發，醫院不得不關床降載，嚴重影響民眾就醫權益。新光醫院今天(27日) 宣布，11月起，率先針對輪值三班護理師全面每月加薪1680元，月薪4.3萬元起跳，盼舒緩離職潮。

領證護理人員約31萬人

執業人數僅6成

護理師人力告急，尤其歷經3年多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫後，更導致人力大量流失，根據衛生福利部數據，領證護理人員約31萬人，但執業人數統計至今年10月11日僅18萬8879人、約6成。

各醫院紛紛展開搶人大作戰，新光醫院今天(27日) 宣布，自今年11月起，輪值三班護理師全面每月加薪新台幣1680元，月薪4.3萬元起跳，明年將調升全體員工薪資。

林口長庚醫院院長陳建宗表示，長庚每年都有固定的調薪機制，今年8月並特別調整新進護理人員起薪，一來是看到護理人員辛苦，且國家政策傾向調升基本工資，所以董事會很早就開始進行，該院護理人員留任相對穩定。

振興醫院院長魏崢表示，今年6月全體護理師加薪3000元，明年全院人員加10%。

另外，台安、國泰等醫院也都早有在明年調薪規劃，馬偕仍待研議。

亞東醫院於去年完成全院調薪，院方說，今年9月更依一線照護病人的屬性，按病房別加薪，金額最高可達1500元，除了衛福部研議發放的護理師小夜與大夜津貼外，正研擬白班津貼，預計屆時同步發放，明年起更將提高病房護理師留任獎金。

護理師護士公會全國聯合會

對各醫院響應訴求表示滿意

儘管醫院紛紛祭出加薪，中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜下午接受媒體電話聯訪時強調，很滿意醫院響應，更希望政府能加強力道、展現誠意，公會訴求盼由政府編列預算，補助每人每月加薪1萬元、至少2年。

她舉照服員為例表示，昨天(26日)立法委員在立法院質詢時指出，全台住宿式長照機構照服員人力缺口已達2000人，要求提升照服員待遇，衛福部隨即允諾，將優先針對在住宿式機構任職的長照科系畢業生，提供受訓後加薪，每人每月5000元，最快明年能拿到。

「這很好，因為所有照顧人力都需要政府推一把力。」根據中央社，紀淑靜直言，既然照服員可以每個月補助5000元，為何護理師缺口這麼大，政府卻沒有一個比較實質的策略。

衛福部預告2024年護理師缺口將達到2.4萬人。紀淑靜說，這是整個國家的事情，民眾要尊重醫護人員、專業團體努力提升能力、政府使力、醫院管理者也一起配合，四管齊下才能四贏。

首次發稿: 2023-10-27 15:35

新光醫院27日宣布11月起

率先針對輪值三班護理師每月加薪1680元

缺工連帶衝擊醫院就算有床也開不出來，嚴重影響急重症病患就診權益。

新光醫院今天透過新聞稿表示，面對當前困境，在政府113年夜班津貼補助等政策上路前，率先自112年11月起，輪值三班護理人員全面加薪。

新光醫院行政副院長洪子仁接受媒體電話訪問說明，這次調薪有3大目的，首先是響應政府提升護理人員待遇政策，再來就是希望呼籲醫療界一起幫護理人員加薪，最後則是盼能召喚更多護理人員回到職場。

他指出，缺人就會缺床，影響的是民眾就醫權益跟醫療品質，以新光醫院來說，112年截至9月，新進護理人力74名、離職護理人力125人，到職者少離職者多，不得不做出病床降載決定，至9月關床數已增加至91床，其中16床為加護病床、占17.6%。

「白班是勞力、夜班是勞心。」中央社27日引述洪子仁說，無論勞力或勞心，醫護人員都是同等辛苦付出，政府在夜班費補助獎勵外，也應考量是否給予其他班別一定津貼，政府日前曾說將研議發放繁重任務津貼，這部分應盡快落實跟定案，才能在明年初趕快幫護理人員增加薪資。

新制盼符合護理師公會

「新進人員保障年薪70萬」訴求

洪子仁指出，新制度實施後，新進護理人員只上白班月薪加上津貼就能達到新台幣5萬元，年薪更可以符合護理師公會提出的「新進人員保障年薪70萬」訴求，另外配合政府明年軍公教調薪4%政策，新光也將調升全體員工薪資。

報導另引述新光醫院人資部主任毛禮婷27日說，11月起先針對病房區等需要輪值三班的護理師全面加薪新台幣1680元，包括開刀、病房、加護病房，以新進人員為例，月薪從原本的新台幣4萬2000元調升4萬3680元。

現行已實施的各項獎勵措施，包括每半年發放留任獎金、單位績效獎金、特殊單位津貼、到職第一個月核發簽約獎金7萬元，及提供4年免費住宿等福利措施。

因應住宿式長照機構人力缺口

衛福部將提出「久任津貼」

另外，因應住宿式長照機構人力缺口，衛福部將提出「久任津貼」，長照科系畢業生任職住宿式機構照服員逾1年，再受訓1週，即可每月多領新台幣5000元，最快明年(113年) 上路。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨(26日) 邀請相關部會就「因應長照需求逐年增加，我國推行長照保險制度，緩解醫療體系負擔」進行專題報告並備質詢，衛生福利部長薛瑞元列席備詢。

國民黨立委張育美質詢指出，因住宿型長照機構工作較辛苦，人才流動快，導致人力缺口一直都補不滿，約有2000人空缺，雖然花了很多錢建置病床，卻有床無人，導致民眾空等床位。衛福部應短期彌補缺口，也規劃長期人力政策。

對於人力問題，薛瑞元說，目前正在計畫優化住宿式機構人力；很多長照科系畢業生沒有投入長照職場，因此已向行政院提報計畫，希望讓年輕人、尤其科班出身學生，能更願意投入住宿式機構工作，預計可在目前住宿式機構人力3萬外，再增加約2500人。

薛瑞元說，科班學生畢業後要取得照服員資格很容易，構想方案是他們受聘於住宿式機構並接受為期1週的訓練，完訓後將加薪新台幣5000元；受訓內容包含災難緊急應變、遇到疫情時候要怎樣分艙分流等感染控制等。

衛福部長照司長祝健芳說明，方案針對科班畢業生，若在住宿型機構擔任照服員滿1年，只要再受訓1週，結訓下個月起，每月可在常規薪資外，額外得到5000元「久任津貼」，可連續領4年；另外為讓住宿型機構業者願意招募、提供受訓機會，也將補貼機構相關行政費用。

祝健芳說，若人員離開住宿型機構照服員職位，將失去領取資格；如在離職後半年內到其他機構擔任照服員，則可繼續領取，不過為避免受訓照服員都集中在少數機構，將規定每機構適用人員僅佔該機構人員1成。

對於計畫經費，長照司表示，4年共編列6億1500萬元，若經行政院核定上路，最快今年底就會開始進行培訓，首批400人，有望明年1月可領到津貼。

台灣醫護10/22街頭抗議前夕

衛福部21個醫事相關公會全聯會意見交流

台灣醫護人員長期面臨短缺困境，在COVID-19疫情後更大量流失，定10月22日上街頭抗議。衛福部21日趕在活動前夕找來21個醫事相關公會全聯會意見交流，盤整薪資、人力2問題，承諾將定期開會傾聽。

醫護勞動環境辛苦，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後缺工大爆發，陷入過勞、難以留任的惡性循環，醫護人員抗議職場地獄，醫療勞權大遊行10月22日登場，主打「人力補足，不過勞」、「安全職場，不煩惱」、「尊重專業、提升待遇」、「政府投資、救健保」4大訴求。

衛生福利部21日下午4時許邀集各職類醫事人員全國聯合會代表，召開意見交流會議，歷時2.5小時結束。

衛福部長薛瑞元21日晚間在記者會中指出，這次共邀集21個職類醫事人員全國聯合會、29名代表，包括醫師、護理、藥師等，聽取他們在執業上的困境，連動健保部分，未來可能需要更多投資。

薛瑞元表示，有些較新的職類如牙體技術師、驗光師、語言治療師、聽力師、心理師等，因人數較少而服務對象多，或發展至一定成熟度，醫療機構設置標準須通盤檢討。

他還提到，目前台灣國民健康支出（NHE）占國內生產毛額（GDP）約6%，其他OECD（經濟合作暨發展組織）成員國在計算時會納入長照經費，但台灣到去年為止都沒有，如果加上公部門長照基金支出、私部門自費項目等，占GDP比重約7.1%，雖然仍要再精算，離外界期待的8%其實沒有那麼大的差距。

衛福部次長王必勝補充說明，由於多數跟薪資、該職類的健保給付有關，還有在人力上，有些不一定是缺乏，而是與評鑑或業務相關，法規上需要進一步鬆綁等，接下來預計每年定期2到3次分組討論，好處是知道上次進度。

此外，中央社10月21日引述王必勝解釋，22日上街頭抗議的是「工」會，由醫院中的勞動者組成，不限於單一職類，對方希望在遊行後再討論，因涉及14個團體，開會時間還須協調。