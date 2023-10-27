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南韓軍人因同志行為遭起訴提憲法訴願　法庭仍判不違憲

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By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/27 13:58
圖為2014.11.08香港同志大遊行（圖／路透社Tyrone Siu）

圖為2014.11.08香港同志大遊行（圖／路透社Tyrone Siu）

南韓憲法法庭26日以可能危及軍隊備戰為由，維持禁止軍隊發生同性關係的法律，遭批同性戀人權倒退。

南韓社會風氣相較之下較封閉，同性戀行為在軍中屬於違法行為，根據南韓「軍事刑法」第92-6條規定，「對軍人等進行肛門性交或猥褻的人，最高可處2年有期徒刑」。

以違反該條款嫌疑被起訴當事人提出憲法訴願，南韓憲法法庭在26日對此開庭，最後法官表決以5比4裁定該條規定符合憲法。法官認為，「若是在執行任務時進行同性行為，有可能會危及國軍備戰」、「即使因次進行處罰，也不能說是過度限制」。

對於有人主張只禁止男性同性軍人，違反平等原則，法官則對此表示，若放任同性軍人之間涉及性行為，軍隊嚴格的命令體系和階級秩序將岌岌可危。

但支持該規定違憲的法官則表示，處罰條款只使用了抽象、模糊的用語，違反明確性原則。另外，以追求軍紀這一抽象的公共利益的名義，將合意的性行為最為刑事處罰對象，對個人性向的隱私施加了嚴重的制約，違反過度禁止原則和平等原則。

2017年CNN就曾報導，軍方會使用同志約會軟體釣魚，追查同志軍人，也有一名匿名同志軍人透露遭到調查員威脅，要他交出手機配合調查。同年就有名陸軍上尉被發現與同袍發生性行為，被判6個月緩刑。

許多人權團體及國際特赦組織不斷呼籲南韓讓同性戀在軍中合法化，指出現行法律只會加劇軍中對同志軍人的歧視及壓迫。
南韓
軍人
同性戀
同志
人權

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