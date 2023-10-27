李克強心臟病發猝逝／研究：溫差大 心臟病、中風急性發作率增 採取「心血管健康8行為」可降低風險

依據衛生福利部111年死因統計，我國平均每22分鐘就有1人死於心臟疾病，而近來天氣轉涼、早晚溫差大均會造成血管收縮，使血壓上升，增加心臟病、中風急性發作機會。國健署表示，根據美國研究發現採取心血管健康8項行為的成年人，除了延長預期壽命之外，還能減少罹病風險。

日本人氣少女漫畫「花樣少年少女」的原作漫畫家中条比紗也12日因心臟病逝世，享年50歲；中國國務院前總理李克強27日凌晨也因為心臟病發搶救無效，享壽68歲。

國健署提醒，隨著氣溫變低，血管也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及中風急性發作的機會，尤其是心血管疾病患者及年長長輩。

此外，衛福部統計顯示，心臟疾病是國人第二號殺手，心血管疾病並非肥胖或男性專屬，更年期後的女性，更不可忽視。

因更年期階段的女性，卵巢功能退化，女性荷爾蒙（雌激素）分泌量減少，導致腹部脂肪容易堆積、血脂異常、胰島素抗性增加，增加罹患心血管疾病風險及衍生的死亡風險倍升。

女性停經(更年期)平均介於45歲至55歲之間，依據106年國民健康訪問調查資料顯示，46至55歲的女性高血壓、糖尿病的罹病率約為40至45歲女性的3倍，高血脂也隨著年齡增加呈現升高的趨勢。

由於有三高狀況的人，未來罹患心血管疾病風險為正常人的1至2倍。馬偕醫院葉宏一醫師呼籲女性應注意更年期因賀爾蒙變化，而增加心血管疾病發生的風險。

此外，葉宏一也提到，美國已有研究發現採取心血管健康8項行為（吃得營養、動得更勤、積極戒菸、睡眠充足、管理體重，及控制膽固醇、血糖、血壓）的成年人，除了延長預期壽命之外，還能減少罹病風險，以下是8項行為：

吃得營養：以低糖、低油、低鹽、高纖（三低一高），及原型食物為主，並減少攝取含糖飲料。 動得更勤：減少久坐並每週進行中等強度運動150分鐘。 積極戒菸：戒菸可以降低心肌梗塞的發生機率。 睡眠充足：每晚睡眠時間要有7至9小時。 管理體重：理想BMI範圍值為18.5至24，男性腰圍≤ 90公分、女性腰圍≤ 80公分。 控制血壓：牢記「722」口訣，連續7天量測、早晚各量一回（共2回）、每回量「2」次取平均值，血壓值＜140/90 mmHg。 控制血糖：定期監測血糖值，空腹血糖標準值為＜126 mg/dL。 控制血脂：定期監測血脂值，總膽固醇＜200 mg/dl、三酸甘油脂<150 mg/dl、低密度脂蛋白膽固醇<130 mg/dl。

國健署提醒，近來天氣轉涼，心血管疾病患者及年長長輩，保暖措施要做好，以免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風發生的風險。

起床時：晚上睡覺前應先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜或早上起床上廁所，都要記得四肢及身體動一動，緩慢坐起再添加衣物保暖後，手扶床邊腳步踩穩地板再行走，切勿過於急促。 出門時：應適時添加衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，如戴上帽子、口罩、手套及保暖衣物，最外層可選擇具有防濕與防風功能之外套，且易於穿脫與合適肢體活動之衣物，維持恆定的體溫。 進門時：從寒冷的戶外走進溫暖的室內，應先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大，導致血管擴張，尤其對於血管彈性不佳或有心血管疾病的民眾，很可能引起低血壓。洗完澡後，也要注意保暖，不可馬上進入環境較低溫的空間，以免造成血管急速收縮，易促發心血管疾病急性發作。

以上護心保暖的3個步驟外，民眾如發現自己或親友有胸悶、胸痛、頭暈、暈厥、心肌梗塞症狀或是發生臉歪、手垂、說話不清等中風徵兆，請立即就醫，把握急救黃金期，避免造成憾事的發生。