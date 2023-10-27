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經濟博士李克強驟逝 台港議題回應字斟句酌、直言中國貧富差距惡化習不滿

By 台灣英文新聞－編輯
2023/10/27 12:25
中國前國務院總理李克強 2023 年 10 月 27 日因突發心臟病於上海離世。（中新社）

中國前國務院總理李克強 2023 年 10 月 27 日因突發心臟病於上海離世。（中新社）

中國前國務院總理李克強 27 日凌晨因突發心臟病於上海離世，李克強在任時推動經濟有功，普遍獲外資圈與國際財經界讚賞，巴克萊更曾創「克強經濟學（Likonomics）」一詞來描述他對中國經濟發展思路的深裏影響與貢獻。

身為經濟博士的李克強，領導國務院十年來歷經了 2013 年 3 月上任初的「習李體制」，到中期以後的「習核心」，李克強在許多言行細節都嚴守份際，像是敏感的台港議題，或是國際政治話題，則較多是照本宣科，字斟句酌；今年3月退休後鮮少公開露面，直到同年9月現身敦煌莫高窟參觀氣色看來相當好，也相當有人氣。

不過， 有媒體人指出，李克強生前傳出和中國國家主席習近平在經濟議題上表述有不一致，最後落得在今年3月「淨身出戶」交出總理棒子退休。官媒曾刊出習近平署名的文章《關於全面建成小康社會補短版問題》稱「中國已基本實現全面建成小康社會目標，成效比當初預期的還要好」，反駁李克強提出的中國貧富差距惡化的說法。

中國經濟成長在他上任國務院總理後一直有著亮眼成長。李克強經濟學一詞源自英國巴克萊資本亞洲首席經濟學家黃益平，巴克萊在發布的研究報告中列出，李克強經濟學有三個重要支柱，包括「避免大規劃刺激措施」、「去槓桿化」以及「結構性改革」，其核心是向市場放權讓利。也有學者認為，李克強經濟學與1980年代的雷根經濟學有很多共同點，旨在解決長周期上的經濟面臨轉型困境。

李克強亦曾稱讚中國的地攤經濟、小店經濟是「人間的煙火，是中國的生機」。2020年疫情期間，「地攤經濟」成為中國熱詞，正是源於李克強，他當時稱讚地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和「高大上」一樣是中國的生機。

從李克強這幾年記者會的應答可發現，他有豐富的肢體語言，只要是經濟民生議題，都可侃侃而談、長篇大論，脫稿演出；但像是敏感的台港議題，或是國際政治話題，則較多是照本宣科，字斟句酌。
李克強
克強經濟學
地攤經濟

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