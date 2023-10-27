哈利波特迷必收！台灣醫材大廠推神秘黑「魁地奇」口罩　抽大阪環球影城快速通關雙人券！

疾管署預估台灣自10月中旬後，新冠疫情會緩步上升，預計12月可能達到高峰，屆時每日確診數恐怕超過2萬例，流感疫情也預估在明年一月達到高峰。面臨疫情捲土重來，專業醫材廠CSD中衛已進入備戰狀態，推出哈利波特迷必收的魁地奇口罩及日本高端牛仔品牌江戶勝口罩禮盒。

來抓金探子！「魁地奇」是哈利波特魔法世界中超夯比賽，四大學院的學生騎上飛天掃帚空中較勁，看誰先抓到金探子就成為最大贏家，在學校走路都有風，中衛再度以哈利波特為主題，將霍格華茲四大學院：葛萊分多、史萊哲林、赫夫帕夫及雷文克勞的院徽為主，以「動態效果」和「連續拼接」的方式呈現賽事極速動感，並印上學院守護神：獅、獾、鷹、蛇圖樣，每盒20片，售價299元，隨盒贈送一個霧面透明質感的口罩收納袋。



「魁地奇」口罩。(圖/品牌提供)

「江戶勝」以江戶時代為設計背景，彷彿打開時空之門，將古老美學融入現代新生活，一覽歷久彌新的藝術之作。江戶勝秉持江戶時代武士樸實的美德，以低調的藍、白色系，詮釋內斂細膩的質感。精緻繁複的職人手作工藝，配合浮世繪精細的雕版精神，刻劃出屬於江戶勝丹寧工匠藝術的水洗加工表現。此次推出四大系列「日式浮世繪」、「童樂祈福」、「東方禪風」及「勝太郎」，有平面、3D、4D等口罩形式，11款圖紋各五入，總共55片口罩，售價999元。特殊開蓋式禮盒包裝，內盒以木紋印刷，充滿江戶時期復古情懷。



江戶勝口罩禮盒。(圖/品牌提供)

即日起到10月31日前，在CSD中衛各大電商平台，購買指定商品：「江戶勝」聯名口罩禮盒、「哈利波特－魁地奇」聯名口罩、「粉紅絲帶公益聯名濕巾」及「 DAMUR禮盒」等。並至CSD中衛LINE官方帳號(ID：＠csd_taiwan)，留言輸入關鍵字：「大牌聯名月」，上傳購買發票(限電子發票及載具)，就有機會抽中價值1萬3千元的「大阪環球影城快速通關雙人券」。