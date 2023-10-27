昨日馬雲今日郭台銘 底線不容侵犯 中國拿鴻海富士康殺雞儆猴

鴻海創辦人郭台銘兩個月前宣布競逐 2024 台灣總統大位時，夸夸而談願意犧牲個人鴻海資產，換取中共不攻打台灣，還稱中共不可能輕易沒收鴻海，否則外企豈敢投資中國。有人稱他是強出頭。如今中共出手向鴻海旗下富士康子公司查稅、查用地，他的豪語似成了讖言，不禁令人聯想到，也曾叱吒一時的阿里巴巴集團創辦人－馬雲。

金融時報指出，曾經志得意滿的馬雲，三年前公開批評中國金融政策，大逆不道的談話惹惱當局，不僅螞蟻集團上市計畫被迫喊卡、整改，也讓一度高調不已的馬雲，被消失、被噤聲、在海外「隱居」一年多，再回首已百年身。他今年 3 月重回中國土地，已失去了對阿里巴巴的掌控，再無商業鉅子的光環。

鏡頭轉回郭董，這政治訊息相當明顯了。就在中國發動調查後三天內，鴻海股價跌了 5%，在香港上市的子公司富智康重挫 15%，而上海A股的富士康工業互聯網也慘摔 16%。

分析指，此事可能成為中國與國際投資者關係的分水嶺。就投資規模、員工人數與出口量而論，富士康是中國最大外資企業，30 年來將中國推向全球製造業龍頭。如今，地緣政治正傾覆全球經濟秩序。

原本兩岸經貿緊密連結，但去全球化趨勢促成了區域供應鏈，包括鴻海在內的電子產品巨擘，被迫向東南亞、墨西哥等國拓展產線，降低中國製的比例。這股力量也衝擊了中國與台灣的千絲萬縷的關聯。

中國需要投資，各省為了競奪投資，讓鴻海創辦人手握呼風喚雨的籌碼。當郭台銘赴各省市尋求潛在投資地點，官員無不卑躬屈膝，以各種獎勵方案吸引貴人青眼。

這股勢力已不再。中國學者趙春山表示，兩岸企業的「共生」關係已蕩然無存。以往中國需要台資的管理長才、資金、技術，現在中國都有了，優惠待遇已不可得。「從今往後，中國只需要台商維持一定程度的兩岸連結就夠了。」

儘管郭台銘辭去鴻海董事，手中仍有 12.5% 股權。金融時報指出，中國不滿他參選影響親中的國民黨選情，對鴻海開刀，也是題中應有之義。鴻海高層對「查水表」一事倒不太擔心，因公司規模大，外資稅務稽查牽連子公司在所難免，但時機點明顯與選舉有關，被扯入政治是公司所不樂見的。

中國國台辦、官媒意有所指稱，台企在中國享受紅利與長足發展的同時，也應承擔「相應社會責任」，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

或許最應擔憂的是，除了小規模的稅務、勞工與環境稽查，中共以往的大動作取締，多半「保留」給親綠的台資企業。這回連富士康、郭台銘這種在政治光譜上偏藍的企業與人士，都被針對，顯見北京態度出現微妙變化。一名高官指，鄧小平、江澤民、胡錦濤時代，中國都不曾如此無理對待外資。

對於這項轉變，專家看法不一。除了政治動機，一派認為北京是有意警告鴻海，勿跟隨其他台企腳步，將生產重心撤出中國，畢竟富士康背後是無數勞工的飯碗，巨人不能倒。另一派則不那麼樂觀。中華經濟研究院研究員劉孟俊表示，供應鏈已拆散，中國的目標是讓本土企業上位。「中共可能不再那麼需要富士康了。」