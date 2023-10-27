〈時評〉柯文哲宛如「政治變色龍」四處求親　反自曝其短

雖然柯陣營否認「柯韓配」的傳聞，但無風不起浪，而且，截至目前為止，民眾黨總統參選人合作的對象，已包括國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘、前高雄市長韓國瑜，以及前Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮等人，這不代表柯文哲人緣好，反而曝露出他政治變色龍的性格，為求目的，不擇手段。
藍白合尚未正式洽談前，柯文哲先與郭台銘眉來眼去，而在藍白見面討論總統大選合作，雖然目前仍陷入僵局，只是正當侯友宜向柯文哲喊話說「要不要娶我？」的關鍵時刻，政壇上卻傳出柯文哲最屬意的副手人選是韓國瑜。
從郭台銘、侯友宜到韓國瑜，姑且不論誰正、誰副，這幾人都是柯文哲有意合作的對象，但從整個情勢發展過程與脈絡，恐怕都是柯文哲的談判策略與棋子，背後都有他另一層的政治算計。例如，柯文哲明明喊要藍白合，卻和郭台銘隔空對唱，其實，這是刻意帶給侯友宜壓力，以「柯郭合」來逼侯友宜上談判桌。
雖然郭台銘的財富實力雄厚，但要能選上總統，靠的不是金錢，而是人脈，柯文哲更重視的是國民黨基層組織，所以首選是和國民黨聯手，郭台銘只是促成藍白合談判的馬前卒。
然而，藍白合的幕僚會議迄今已半個月，雙方各自拋出候選人產生方式，由於缺乏交集，遲無下文，迄今藍白合雖瀕臨破局，卻尚未到撕破臉的正式決裂階段，泛藍支持者仍在等到侯柯陣營能共赴大局；可是，偏偏這個節骨眼上，又傳出「柯韓配」。
「柯韓配」的風聲，很可能是柯文哲表露真實心聲，也可能是逼迫、裂解國民黨的一種放話策略。國民黨內本來對本土性太強的侯友宜有不同意見，甚至質疑他是藍皮綠骨，因此，一直期待正藍軍韓國瑜能夠再度復出，柯文哲若能和韓國瑜合作，柯粉、韓粉合流，勢必能創造更多的氛圍和氣勢，勝選機會絕對不低於「柯侯配」。
另方面，即使柯文哲求親韓國瑜不成，也能再度挑動韓國瑜支持者，讓這群人心中開始撥動另一個算盤，要給韓國瑜打造另一個舞台，這時侯友宜的基本盤絕對連帶受衝擊。
柯文哲想要合作的對象太多，其實正是凸顯柯文哲的弱點太多，所以必須借由外部力量來彌補，就算不能真的替柯文哲自己補血，也可能讓其他陣營元氣大傷。只是這種手法一旦被民眾識破，柯文哲寡不敵眾，自己也會內傷。