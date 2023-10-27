〈時評〉柯文哲宛如「政治變色龍」四處求親　反自曝其短

雖然柯陣營否認「柯韓配」的傳聞，但無風不起浪，而且， 截至目前為止，民眾黨總統參選人合作的對象， 已包括國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘、 前高雄市長韓國瑜，以及前Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮等人 ，這不代表柯文哲人緣好，反而曝露出他政治變色龍的性格， 為求目的，不擇手段。

藍白合尚未正式洽談前，柯文哲先與郭台銘眉來眼去， 而在藍白見面討論總統大選合作，雖然目前仍陷入僵局， 只是正當侯友宜向柯文哲喊話說「要不要娶我？」的關鍵時刻， 政壇上卻傳出柯文哲最屬意的副手人選是韓國瑜。

從郭台銘、侯友宜到韓國瑜，姑且不論誰正、誰副， 這幾人都是柯文哲有意合作的對象，但從整個情勢發展過程與脈絡， 恐怕都是柯文哲的談判策略與棋子，背後都有他另一層的政治算計。 例如，柯文哲明明喊要藍白合，卻和郭台銘隔空對唱，其實， 這是刻意帶給侯友宜壓力，以「柯郭合」來逼侯友宜上談判桌。

雖然郭台銘的財富實力雄厚，但要能選上總統，靠的不是金錢， 而是人脈，柯文哲更重視的是國民黨基層組織， 所以首選是和國民黨聯手，郭台銘只是促成藍白合談判的馬前卒。

然而，藍白合的幕僚會議迄今已半個月， 雙方各自拋出候選人產生方式，由於缺乏交集，遲無下文， 迄今藍白合雖瀕臨破局，卻尚未到撕破臉的正式決裂階段， 泛藍支持者仍在等到侯柯陣營能共赴大局；可是， 偏偏這個節骨眼上，又傳出「柯韓配」。

「柯韓配」的風聲，很可能是柯文哲表露真實心聲，也可能是逼迫、 裂解國民黨的一種放話策略。 國民黨內本來對本土性太強的侯友宜有不同意見， 甚至質疑他是藍皮綠骨，因此， 一直期待正藍軍韓國瑜能夠再度復出，柯文哲若能和韓國瑜合作， 柯粉、韓粉合流，勢必能創造更多的氛圍和氣勢， 勝選機會絕對不低於「柯侯配」。

另方面，即使柯文哲求親韓國瑜不成， 也能再度挑動韓國瑜支持者， 讓這群人心中開始撥動另一個算盤，要給韓國瑜打造另一個舞台， 這時侯友宜的基本盤絕對連帶受衝擊。

柯文哲想要合作的對象太多，其實正是凸顯柯文哲的弱點太多， 所以必須借由外部力量來彌補，就算不能真的替柯文哲自己補血， 也可能讓其他陣營元氣大傷。只是這種手法一旦被民眾識破， 柯文哲寡不敵眾，自己也會內傷。