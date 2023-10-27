詩意展覽「蔡明亮的日子」台灣北師美術館登場　名導：孤獨寂寞但很有愛

繼2014年「來美術館郊遊」、2016年「無無眠」，蔡明亮奉行「手工」的創作方法，揚棄電影的工業化產製模式，遊走於各種場域與領域，北師美術館再度與導演蔡明亮合作展出「蔡明亮的日子」。

《日子》為蔡明亮的第11部劇情長片，可謂其創作理念與實踐集大成之作。移居山中後，蔡明亮愈發回到生活本質，長年以鏡頭凝視李康生，拍下他受病痛所苦、奔波求醫的歷程。直至在曼谷街頭遇見亞儂，彷彿為蔡明亮開啟了一扇窗，創作的枝枒又見新綠，伸出繁盛而不可測的經絡。被身體、被日常困住的兩個人，偶然邂逅、又再分別，4年時間凝鍊成一部關於生活的電影《日子》。

《日子》於2020年獲第70屆柏林影展泰迪熊獎評審團獎，然而疫情的爆發，推遲了電影的上映，拉開了蔡明亮與小康、亞儂的距離。因為思念，蔡明亮提起畫筆，透過繪畫復刻兩人與自己的形影。3年累積近20幅畫作，彷彿在畫布上再拍了一遍《日子》。創作來自生活，生活凝鍊為創作，「日子」的跨域展映計畫於焉而生。《日子》在電影院、「蔡明亮的日子」在美術館，對蔡明亮而言，兩者既互為因果、亦無分先後。



「蔡明亮的日子」展場。（圖／北師美術館提供，攝影／ANPIS FOTO 王世邦）

在美術館的有限空間裡，承載的是蔡明亮毫無疆界的日常。蔡明亮與北師美術館總策畫林曼麗再度攜手策劃「蔡明亮的日子」，擾動美術館慣例，捨棄既定規則、提煉手工製作概念，將整座空間轉為他的精神與生活場域。並首次完整展出其近10年的創作累積——「日子」、「老椅子」、「電影記憶」系列畫作、老椅子收藏品、舞台劇《玄奘》的巨幅紙張佈景，以及《日子》未公開畫面、紀錄李康生求醫歷程等影像。

這次，美術館沒有展牆、沒有掛勾畫框，沒有任何為展覽特別製作的物件，回到創作萌發的素樸狀態。穿梭在文字、聲音、銀幕及畫布、紙張和物件之間，觀眾可自由遊走於展覽之中，坐在蔡明亮收藏的老椅子上，凝視畫作、或放空。

蔡明亮提到，「我的展覽就是我的生活面貌，很孤獨，很寂寞，但是很有愛。」展覽隨著時間反覆重塑、自成生命樣態的展覽，其所展現的不僅僅是蔡明亮的歲月光陰，更是其身為創作者的自我揭露。

電影《日子》將於雙北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等戲院上映，展覽「蔡明亮的日子」於10月27日至2024年1月7日於北師美術館展出。



「蔡明亮的日子」展場。（圖／北師美術館提供，攝影／陳又維）