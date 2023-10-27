快訊！中國國務院前總理李克強逝世 享壽68歲 今年卸任前曾說：「人在幹 天在看」

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中國官媒央視今（27）日上午快訊報導，中國國務院前總理李克強逝世。

報導指出，中國共產黨第17屆、18屆、19屆中央政治局常委、前國務院總理李克強近日在上海休息，26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於今日零時10分在上海逝世，享壽68歲，訃告後發。

綜合媒體報導，曾被寄予改革厚望的李克強，被外界稱為是改革開放以來最弱勢的總理，原本應該主掌中國經濟，中共總書記習近平上任10年以來，透過2個小組—中央財經領導小組與中央全面深化改革委員會（深改委），把傳統上被認為是總理的經濟大權奪去，令國務院僅是一個聽令辦事機構，難以實踐「李克強經濟學」。

第14屆全國人大一次會議於3月5日上午舉行開幕，時任中國國務院總理的李克強在人民大會堂做最後一次總理報告，政壇告別作僅花1個小時，結束後習近平主動走向李克強與其握手，但兩人僅握手一兩秒後就立刻轉身離開。

此外，網路上瘋傳另一段影片也引來熱議，李克強在向國務院辦公廳人員告別講話時提到，今天陽光明媚，如沐春光，人們常說「人在幹，天在看，看來是蒼天有眼啊」。讓外界認為寓意頗深，是否在暗批某人？

李克強自3月退休後，許久未公開露面，不過在8月31日社群媒體平台X上熱傳一段影片，李克強在官員、保鏢、攝影師等人的陪同下參觀敦煌莫高窟，當時李克強氣色頗佳，還笑容滿面地向高喊「總理好」的民眾揮手致意。