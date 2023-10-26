台灣半導體開路先鋒: 華泰電子創辦人杜俊元辭世、享壽85歲

不具名產業人士向媒體證實，台灣半導體開路先鋒、記憶體IC封測和電子製造服務（EMS）廠華泰創辦人杜俊元，25日辭世，享壽85歲，今天(26日) 大體已捐贈給慈濟團體。

(訃告內容擷取自華泰電子官網)

慈濟人眼中的「杜師兄」，是慈祥的長者。杜俊元以志工為業，投身慈濟出錢出力；而台灣半導體產業的萌芽與崛起，杜俊元更有重要角色。

根據中央社，杜俊元出生於1938年，台灣大學電機系畢業後，1961年和楊美瑳結婚，赴美國史丹福大學攻讀學位，同研究室學長包括台積電創辦人張忠謀等人。

在美國完成學業取得史丹福大學電子工程博士後，杜俊元在IBM紐約華生研究中心服務；1968年父親生病，杜俊元從美國IBM華生半導體實驗室回台，即投入學術界及產業界。

杜俊元創業從零起步，1971年，他創辦華泰電子，之後催生聯華電子，擔任聯電總經理時期，聘請曹興誠擔任副總經理；1977年，杜俊元與林文伯、張立程合資創立愛發公司，經營儀器代理銷售業務；1987年，杜俊元創辦矽統科技；杜俊元也在台大電機系擔任客座副教授直到1991年。

杜俊元被外界視為「杜大善人」，長期捐贈大筆金額給慈濟，他1990年加入慈濟，主要是太太楊美瑳因緣際會帶領。

華泰電子退休後，他曾任慈濟大愛電視台董事長與慈濟人文志業中心董事。

長年擔任慈濟志工的杜俊元，並不喜歡「杜大善人」這個稱謂。

他曾說，1987年他罹患冠狀動脈阻塞，歷經生死關卡，他決定捨棄權力與財富。

1988年，杜俊元將華泰電子和矽統科技交棒出去，授權給專業經營團隊負責，只參與重大會議。

1989年，杜俊元、楊美瑳夫婦向兒女說，先輩留下來的財富已足夠，身為父親的他決定所有財富不留給下一代，將捐給社會，杜俊元的兒女也支持。

之後，杜俊元和楊美瑳以志工身分積極參與慈濟在台灣及全球的慈善志業。1995年，杜俊元經歷心臟動脈手術後，大手筆出資協助慈濟高雄建立教育和文化中心，也把當時市值新台幣10多億元的矽統股票轉讓給慈濟。

2000年華泰電子大幅擴產，但因景氣下滑大環境不佳，華泰鉅額虧損，杜俊元為了當時近5000名的華泰員工生計，決定出面重返華泰經營，杜俊元放下身段與銀行團和供應商協調，10年下來讓華泰的金融負債下降、還掉100億元；華泰營運回穩後，杜俊元的好友、金士頓創辦人孫大衛擴大下單支持，華泰營運腳步持續穩健。

2016年杜俊元交棒退休，全心投入慈善公益志業。杜俊元於2023年10月25日辭世，華泰電子內部員工均感不捨，華泰也宣布今天起降半旗3日，對杜俊元致上最高敬意與無限感恩。