台灣經濟部核准7重大投資案　台積電赴德國設廠、國泰人壽、金寶仁寶等案均通過

經濟部投審司今天（26日) 召開投資審議會，核准通過台積電以35億歐元（約新台幣1198億元）規劃與歐洲企業合資於德國德勒斯登設置12吋晶圓廠，製程節點為16/28奈米成熟製程。經濟部強調，台積電赴歐投資沒有半導體高階技術外流疑慮。

台積電8月正式拍板宣布，與羅伯特博世、英飛凌和恩智浦計劃共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（ESMC），目標於2024年下半年建廠，於2027年底開始生產。

投審司官員解釋，台積電與其他合資公司已用10萬歐元進行德國廠的先期作業，其中台積電投資7萬歐元，加上後來投資的34億9993萬歐元，台積電赴德共計投資35億歐元。

經濟部投資審議司今天召開第1次投資審議會，核准及備查7件重大投資案，其中包括台積電德國投資案。

中央社引述投審司說明，台積電為支持歐洲客戶及其下游廠商的需求，規劃與歐洲企業合資於德國德勒斯登設置12吋半導體晶圓廠，製程節點為16/28奈米成熟製程，因此沒有半導體高階技術外流疑慮。

投審司表示，考量台積電赴德投資案除能滿足業者與客戶建立更緊密關係外，亦有利於台灣半導體產業持續壯大以及加深供應鏈連結，經會議討論後，同意台積電德國投資案。

另外，今天投資審議會通過國泰人壽保險股份有限公司以1億4193萬6300英鎊，增資英屬澤西島 CATHAY WOOLGATE EXCHANGE HOLDING 1 LIMITED，從事經營不動產投資、不動產管理業務。

會中也核准金寶電子工業股份有限公司、仁寶電腦工業股份有限公司分別以56億5618萬1311泰銖、52億1102萬9837泰銖，增資泰國泰金寶科技股份有限公司，從事電腦周邊、網路通訊商品的製造業務。

其餘通過的投資案尚包括欣興電子股份有限公司以23億泰銖，增資泰國UNIMICRON（THAILAND）CO., LTD.，從事經營印刷電路板製造業務等案。

至於僑外投資部分，英屬維京群島商 WEALTHY JOY CO., LTD.以貸款投資方式，對鼎固置業股份有限公司增資新台幣41億元，從事經營不動產買賣、不動產租賃、管理顧問等業務。