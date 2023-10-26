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日美聯合演習之際　台灣國防部掌控：中國山東號航艦經巴士海峽入太平洋　

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/26 20:28
大圖為參與日美聯合演習的美軍戰機 (圖/<a href="https://twitter.com/USMC/status/1716892361379266676/photo/2" target="_blank">@USMC</a>) , 左上方小圖為國防部26日晚間公布黑白航拍的中共山東號航空母艦，由巴士海峽前往西太平...

大圖為參與日美聯合演習的美軍戰機 (圖/@USMC) , 左上方小圖為國防部26日晚間公布黑白航拍的中共山東號航空母艦，由巴士海峽前往西太平...

國防部表示，中共山東號航空母艦編隊群今天(26日) 穿越巴士海峽進入西太平洋，國軍綿密掌握海空域動態，並以適切兵力監控應處；同時國軍也披露黑白航拍照片，證明監控能量

國防部晚間發布新聞稿表示，中共山東號航艦編隊群今天穿越巴士海峽進入西太平洋，國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。此外，國防部也披露山東艦的黑白航拍照片(如下圖) 。

日美聯合演習之際　台灣國防部掌控：中國山東號航艦經巴士海峽入太平洋　(國防部提供.中央社)

至於周邊區域情勢，日本放送協會（NHK）日前報導，日本及美國10月14日至31日舉辦大規模共同離島訓練，訓練名稱為「決心之龍」（Resolute Dragon），地點位於九州、沖繩、北海道等地。

根據台灣中央社，共同社也指出，這場訓練目的著眼於中國，加強日本離島防衛能力，預計總共約6400名人員參與訓練：陸上自衛隊將派出5000人，美軍約1400名人員參加；根據陸上自衛隊公布內容，美軍陸戰隊、陸軍將在今年4月新開設的石垣島駐屯地展開訓練，將假想與飛機或艦艇等戰鬥，透過雷達警戒監視。
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國防部
日本
美國
演習
決心之龍
Resolute Dragon

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更新時間 : 2023-10-28 04:09 GMT+08:00

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