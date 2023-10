日美聯合演習之際　台灣國防部掌控：中國山東號航艦經巴士海峽入太平洋　

國防部表示,中共山東號航空母艦編隊群今天(26日) 穿越巴士海峽進入西太平洋,國軍綿密掌握海空域動態,並以適切兵力監控應處;同時國軍也披露黑白航拍照片,證明監控能量。

國防部晚間發布新聞稿表示,中共山東號航艦編隊群今天穿越巴士海峽進入西太平洋,國軍運用聯合情監偵手段,綿密掌握海空域動態,並檢派適切兵力監控應處。此外,國防部也披露山東艦的黑白航拍照片(如下圖) 。

(國防部提供.中央社)

至於周邊區域情勢,日本放送協會(NHK)日前報導,日本及美國10月14日至31日舉辦大規模共同離島訓練,訓練名稱為「決心之龍」(Resolute Dragon),地點位於九州、沖繩、北海道等地。

Resolute Dragon 23 FTX | Bilateral Aircraft Maintenance

Kumamoto, Japan#Marines with @1stMAW_Marines and @Japan_GSDF conduct routine maintenance on MV-22 Ospreys and CH-47JA Chinooks. pic.twitter.com/sgTE9U3HcE