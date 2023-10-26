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韓劇「犬系戀人」劇情設定超奇幻　朴圭瑛與車銀優接吻後變身成狗

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By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/26 18:44
韓劇「犬系戀人」由車銀優及朴圭瑛主演（圖／截自mbc官方IG@mbcdrama_now）

韓劇「犬系戀人」由車銀優及朴圭瑛主演（圖／截自mbc官方IG@mbcdrama_now）

韓劇「犬系戀人」改編自同名人氣網漫，劇情講述著只要「和異性接吻就會變成狗」的女人，意外地親到怕狗的男人，但若想解開詛咒則需要這個男人的「幫忙」，否則將永遠無法變回人類。

「犬系戀人」由「女神降臨」車銀優、「絕世網紅」朴圭瑛以及「紙房子」李玹雨主演，劇情設定雖然十分奇幻，讓還沒看過的人會感到有些疑惑，但幽默搞笑的劇情、三大高顏質主演，再加上超會演戲的小狗狗仍引起了關注，是部完全不用動腦，可以完全放輕鬆觀看的一部作品。

朴圭瑛在今年年中因Netflix原創韓劇「絕世網紅」一劇爆紅，因此將與車銀優演出「犬系戀人」的消息一出時，就引起許多粉絲的期待。

韓海娜（朴圭瑛 飾）和陳書元（車銀優 飾）及李寶謙於同一所高中任教，因家族受到詛咒，只要和異性接吻，就會在一分鐘之內變成狗，並且在往後每一天的晚上12點都會變成小狗，直至早上才會恢復成人類，若想解除這個詛咒，就必須以狗的樣子和同一個對象再親吻一次，若無法在100天內解除，就無法再變回人類。

陳書元（車銀優 飾）飾演一名數學老師，帥氣高冷的外表下卻有一個致命的弱點－怕狗，他曾因為怕狗而被同學霸凌，因此怕狗這件事就成了他心中不能說的秘密之一。

韓海娜有天在陰錯陽差之下吻了陳書元，因此在每天晚上12點都會變身成小狗，每天都要小心翼翼的不讓人發現，她為了破解魔咒，積極主動拉近與陳書元的關係，但不幸的是，陳書元事實上十分懼怕狗，這讓韓海娜破解魔咒的路上又多了一到牆。

李寶謙（李玹雨 飾）為歷史老師，總是笑臉迎人，但背後卻有著不為人知的大秘密。他真實身分是一位山神，在學校是位受到學生歡迎的老師，和陳書元的感情也十分要好。在目前播出的三集中，他似乎是在幫忙撮合陳書元和韓海娜，但他實際上是正派還是反派角色，令人感到十分好奇。

另外，韓海娜所化身的狗狗也可說是一隻「名犬」，這隻狗狗曾出演「假面女郎」，飾演夜店小姐金春愛的愛犬，是隻演技十分出色的可愛小狗。

「犬系戀人」於每週六上新一集，台灣的觀眾可於firDay影音收看。
韓劇
犬系戀人
朴圭瑛
車銀優
李玹雨

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