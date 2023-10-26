【趙天麟退選】陳永興籲賴清德結盟郭倍宏　26位台派大老聯署促達國會過半

民進黨高雄市第六選區立委趙天麟因婚外情退選，醫師陳永興寫信呼籲民進黨主席賴清德，與抗中保台路線的同選區參選人郭倍宏結盟，獲26位台派大老25日聯署相挺，表示希望賴能聽到台派心聲。郭倍宏也回應，強調應齊心對外，「守住本土派這一席意義重大。」

尋求連任的趙天麟，被揭露與中國籍女性婚外情，不僅重創人設於24日宣布退選，也引發國安疑慮。民進黨發言人卓冠廷表示，後續交由大選提名策略小組討論。被點名接棒的高雄市議員簡煥宗表態不選，黃捷稱尊重黨中央安排、郭建盟則說會「勇於承擔、義無反顧」。

喜樂島聯盟郭倍宏25日於臉書發布聲明表示，並不以喜悅心情迎接新變局，而是對此「深感責任重大，為守住台灣本土力量盡最大的努力，肩上重擔從今晚開始更加沉重了。」

郭倍宏強調，自己的台灣本土路線從一而終未改變，也指出未來的競爭對手「是挺『九二共識』的候選人，我挺台灣價值，力推公投台灣正名運動。」

評論作家曹長青25日在臉書公布醫師陳永興給賴清德的建言，其中主張「民進黨要止血應邀郭倍宏加入民主陣線取得台派支持，這樣大團結保住綠營在立法院席次不會少，」強調郭倍宏走「抗中保台挺賴的國防外交路綫」，認為民進黨補提人選是送給藍營一席」，相信賴清德能「理智判斷」。

曹長青稍後還在臉書公布了26位台派大老聯署聲明，表態贊同陳永興的建言，並盼賴清德能「了解台派心聲」。聲明指出，趙天麟的醜聞嚴重損害民進黨形象，不應再臨時補推候選人，而該團結台派各種力量支持郭倍宏。聲明強調，郭博士參選「得到海外眾多深綠台僑的力挺」，盼民進黨顧全大局，讓台派在國會過半，不僅保住一席，「更會促成台派力量大團結的新局。」

郭倍宏今日也在臉書作出回應，指出高雄第六選區是指標選區，「守住本土派這一席意義重大，」強調「面對的敵人只有一個中國，箭頭應該齊心向外，」

郭倍宏指出，「未來還有漫漫長路，台灣正名、以台灣名義加入國際社會，為大高雄年輕人創造更多機會，創造更均富的社會。」他強調，「我們彼此之間沒有仇恨，台灣只有一個」，發願要「要走出高雄，讓國際社會看到我們的存在。」

26位台派大老聯署名單如下：

陳師孟：前民進黨秘書長，總統府秘書長

金恆煒：前凱達格蘭學校校長

陳永興：《民報》創辦人

鄭義和：彭明敏文教基金會董事長，全美台灣同鄉會創會會長

楊黃美幸：陳文成紀念基金會董事長

陳秀麗：望春風基金會董事長、台北李登輝之友會會長

廖宜恩：前台灣中社社長，中興大學資工系退休教授

劉志聰：前中央社社長

蔡明憲：前台灣國防部長

陳東壁：美國耶魯大學法學博士、前台灣駐加拿大代表

李筱峰：台北教育大學名譽教授

楊憲宏：台灣關懷中國人權聯盟創會理事長

羅仁貴：喜樂島聯盟創黨主席

施並錫：畫家，師大退休教授

黃育旗：台灣小留學生家長協會秘書長

王明哲：作曲家，音樂家

王獻極：台灣國 創辦人

陳峻涵：台灣國 理事長

程玟彰：新雲林之聲廣播電台董事

蕭曉玲：台灣教師聯盟前理事長

莊凱中：高雄 台灣產業科技推動協會副理事長

黃昭展：高雄，前台聯副秘書長

陳順勝：陳水扁前總統醫師（高雄長庚醫院神經精神醫學專家）

黃海富：福和會（福爾摩沙共和黨）創辦人之一 雲林斗六企業家

李素貞：高雄 畫家

曹長青：獨立評論員顧秀賢：台灣社副社長、台灣東社社長。余文儀：門諾基金會董事長