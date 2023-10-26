新北8連霸友善校園獎　延續『愛、希望與榮耀』

教育部2023年友善校園獎9月底揭曉，新北市締造自 2016年起連續8年獲獎數為全國之冠的佳績！2023年10月24 日及26日分別在大觀國中及光復國小熱鬧展開「心植友善 校園傳愛」頒獎典禮， 由教育局副局長歐人豪親自出席並頒獎給予鼓舞肯定；同時， 會中辦理學輔主任工作研討， 邀請全市學輔行政夥伴共同參與這場充滿「愛、希望與榮耀」 的友善校園盛會。

新北市重視跨局處、跨專業合作，努力將每個孩子帶起來。 本次會議特別邀請輔諮中心、家防中心、衛生局及法治專員， 共同探討學輔焦點議題，包含校園心理健康、注意力不足過動症、 上課YO系統介紹及校事會議因應等，透過共學提升學輔知能， 打造一個普特融合的友善校園。

新北市在今年友善校園獎-卓越學校、傑出人員、特殊貢獻人員、 傑出行政人員等4項，總計榮獲11項大獎肯定!在卓越學校獎項， 新北獨霸國小及高中階段!由中信國小、野柳國小及永平高中獲選。 其中中信國小深耕藝術教育、成立音樂藝才班， 營造多元優質特色課程嘉惠學子； 野柳國小緊鄰野柳地質公園與海洋世界， 以學校為中心並結合漁撈文化，打造一個漁村海洋生活友善學園； 永平高中推動生命傳愛、勇渡溪洲學習課程與探究社區生態環境， 引導學生知足感恩惜福助人，並透過體驗活動， 發揮助人力量體會喜悅。

榮獲學輔主管獎的雙溪國小主任盧雅慧，以偏鄉學校進駐計畫營造1 00分的幸福感，讓學生擁有專門的主題實作教室學習。 獲選全國唯一「傑出行政人員獎」 的學生輔諮中心學校社工師朱碧琪，以實物銀行募集學生物資， 並引進診所、眼鏡行等社區資源進入校園提供協助。 榮獲全國特殊貢獻人員獎的中和高中校長劉淑芬， 積極協助學生返校復學，並強化三級輔導網絡， 推動零中輟就學的友善環境。

教育局表示，這次活動除了頒發友善校園獎項及學輔議題共學外， 更於會場展出各校學輔工作的卓越成果，包括生命教育、品德教育、 服務學習楷模王、優良學輔刊物等， 讓與會人員除了動態研討活動的培能，更能啟發創意。 新北教育將持續用心營造充滿愛與關懷的友善校園， 給孩子最好的幸福未來。