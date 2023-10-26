臺灣企銀主辦世紀鋼鐵結構新臺幣60億元聯貸案

臺灣企銀統籌主辦世紀鋼鐵結構股份有限公司（以下簡稱世紀鋼） 新臺幣60億元聯合授信案，在銀行團踴躍參貸下，超額認購135 ％，於今（25）日成功完成聯貸簽約。臺灣企銀表示， 世紀鋼聯貸案納入ESG利率調整機制，協助客戶在節電、 節水及減碳等環境保護領域持續精進，為環境永續共同發展努力。

臺灣企銀指出，該聯貸案資金主要支應世紀鋼營運週轉、購料融資、 保證所需款項。世紀鋼為專業離岸風電水下基礎製造商， 集團企業近年共同完成國外大型風電業者委託之離岸風電水下基礎訂 單，未來將持續秉持克服困難、永不放棄精神， 期許成為臺灣本土離岸風機最佳供應廠商為目標， 在臺灣綠色能源轉型的舞台上占一席之地。

世紀鋼為提升離岸風電產品之規模及品質， 與國內外多家知名企業合作導入專業的水下基礎製造技術， 未來將持續精進超大管徑樁結構捲圓技術、 套管式水下基礎大組裝技術， 將大幅提升公司於離岸風電產業之市場競爭力， 隨著國內風力發電產業持續蓬勃發展並積極爭取海外市場訂單， 業務規模可期。

臺灣企銀多年來持續拓展綠色能源業務及積極實踐永續發展， 除對離岸風力發電、再生能源、 綠能科技等相關產業提供貸款以響應綠色金融， 在授信流程中評估及調查對環境及社會的影響，發揮綠色金融影響力 ，落實金融機構之企業社會責任。