臺灣集中保管結算：集保e手掌握　榮獲國家品牌玉山獎首獎殊榮

第20屆國家品牌玉山獎本月24日舉行頒獎典禮，集保結算所以「集保e手掌握App資產整合服務」榮獲「最佳產品類」、「最佳人氣品牌類」兩大類玉山獎，其中更勇奪「最佳人氣品牌類」首獎，展現集保結算所積極實踐數位創新、普惠金融，獲得評審高度肯定。

集保結算所陳德鄉總經理表示，集保e手掌握App自推出以來，深受證券市場投資人歡迎，使用戶數已逾430萬戶，永續金融的核心理念也廣受投資人認同，集保e手掌握App提供一站式資產整合查詢服務，投資人只要向證券商申請使用集保e手掌握App，不僅能夠在App中查詢跨帳戶的股票、ETF及基金等資產庫存，並可與國內前15大銀行及中華郵政連結綁定，同時查詢16家金融機構的存款餘額及交易明細，實現款券合一的便利查詢服務。

為提供投資人更多優質服務內容，在今年6月底，集保e手掌握App更新增股務事務電子通知(eNotice)的串接申請、查詢及推播功能，投資人只要同意接收且持有股票發行公司已委託辦理eNotice，投資人即可透過集保e手掌握App查詢股利發放通知，還能夠以視覺化圖表彙整呈現，提供投資人創新便捷的數位體驗。

因應數位金融環境的資產整合的需求，集保結算所協助金管會推行「開放銀行」政策，透過集保e手掌握App積極拓展服務領域，除了整合證券帳戶，也納入基金、銀行資產，協助投資人得以一手掌握證券、基金及銀行資產資訊，並提供個人化股務資訊，如股東會日期、股利發放、現金增資及電子投票通知等訊息推播，讓理財與股務管理更為便利。未來集保結算所將持續提供多元加值服務，拓展服務場景，嘉惠更多民眾參與資本市場。