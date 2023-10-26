受人點滴 湧泉以報　清潔工方云湘昔受助今助人

從事清潔工作的方云湘，單親撫養幼兒， 15年前在新北市七星社福中心的幫助下，度過人生的低谷； 15年後她成立一家「奇恩清潔公司」，在社福中心的媒合下， 幫助另一個遭回祿之災的弱勢家庭重整家園。方云湘說：「 受人點滴，湧泉以報！」七星社福中心主任周培仙表示， 沒想到15年前的服務個案，變成助人的夥伴，真應了「善循環」 的理念和精神。

今年6月間，七星社福中心服務的案家阿美(化名) 因家中囤積回收物，電線插頭隨意連接外漏致引發火災， 在消防隊滅火後，中心接到汐止區公所通知， 燒焦及煙燻的屋內需要大力清理， 於是社工李彥臻聯絡清潔公司進場協助， 但因阿美屋內長年堆滿垃圾與回收物，蟑螂與老鼠孳生亂竄， 還有流浪貓犬，惡臭難聞，令人作嘔，幾家清潔公司都藉口婉拒， 最後只有「奇恩清潔公司」答應清理。

在服務過程中，公司負責人方云湘告訴社工，她15年前因離婚， 獨自帶著幼兒，在最困頓時幸好遇上周培仙社工， 幫忙申請弱勢兒少生活補助，還不時關心陪伴接受早療的幼兒， 提供實物銀行生活物資，或媒合社會資源幫助，讓她度過難關， 因此常思如何回報。

七星社福中心督導周培仙表示，沒想到15年前當社工的服務個案， 在後來有了新的歸宿後，還成立清潔公司助人， 冒著惡臭以公益價全力清理焦黑的屋子。在清理期間， 中心先將阿美安置在旅館一段時間，並媒合一些家電幫助阿美， 阿美在返家後看到新的家園，非常感動，也答應社工日後不再囤積。 周培仙說，奇恩清潔公司現在成了中心的最佳夥伴， 只要有弱勢案家需求，經社工評估後，方云湘都會全力協助， 而且只收公益價，一起為弱勢服務。