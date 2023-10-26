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受人點滴 湧泉以報　清潔工方云湘昔受助今助人

By 台灣英文新聞
2023/10/26 17:08
圖／新北市政府社會局提供

圖／新北市政府社會局提供

從事清潔工作的方云湘，單親撫養幼兒，15年前在新北市七星社福中心的幫助下，度過人生的低谷；15年後她成立一家「奇恩清潔公司」，在社福中心的媒合下，幫助另一個遭回祿之災的弱勢家庭重整家園。方云湘說：「受人點滴，湧泉以報！」七星社福中心主任周培仙表示，沒想到15年前的服務個案，變成助人的夥伴，真應了「善循環」的理念和精神。

今年6月間，七星社福中心服務的案家阿美(化名)因家中囤積回收物，電線插頭隨意連接外漏致引發火災，在消防隊滅火後，中心接到汐止區公所通知，燒焦及煙燻的屋內需要大力清理，於是社工李彥臻聯絡清潔公司進場協助，但因阿美屋內長年堆滿垃圾與回收物，蟑螂與老鼠孳生亂竄，還有流浪貓犬，惡臭難聞，令人作嘔，幾家清潔公司都藉口婉拒，最後只有「奇恩清潔公司」答應清理。

在服務過程中，公司負責人方云湘告訴社工，她15年前因離婚，獨自帶著幼兒，在最困頓時幸好遇上周培仙社工，幫忙申請弱勢兒少生活補助，還不時關心陪伴接受早療的幼兒，提供實物銀行生活物資，或媒合社會資源幫助，讓她度過難關，因此常思如何回報。

七星社福中心督導周培仙表示，沒想到15年前當社工的服務個案，在後來有了新的歸宿後，還成立清潔公司助人，冒著惡臭以公益價全力清理焦黑的屋子。在清理期間，中心先將阿美安置在旅館一段時間，並媒合一些家電幫助阿美，阿美在返家後看到新的家園，非常感動，也答應社工日後不再囤積。 周培仙說，奇恩清潔公司現在成了中心的最佳夥伴，只要有弱勢案家需求，經社工評估後，方云湘都會全力協助，而且只收公益價，一起為弱勢服務。

更新時間 : 2023-10-28 04:05 GMT+08:00

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